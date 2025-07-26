На Atlas Festival журналистки Show 24 пообщались с артисткой в рамках проекта "Интервью24" о премьере нового трека, участие в проекте "Любовь на выживание" и творчество в условиях полномасштабной войны. Также узнали, согласилась бы Lida Lee стать главной героиней шоу "Холостячка". Все подробности – далее в материале.

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Участие в Atlas Festival, факапы на сцене и премьера трека "Хентай"

Лидо, расскажите, как прошло ваше выступление на сцене Atlas Festival?

Мы готовили премьеру, и для меня это было очень трогательно и особенно. Я волновалась, как песню воспримет публика. Меня буквально "разрывало" в гримерке, очень хотела уже выйти на сцену. Кроме того, я очень скучаю по таким выступлениям, ведь сейчас большинство моего времени уходит на съемки. Поэтому получила невероятное удовольствие от реакции людей – их было очень много. И еще от того, что мы сделали важное благотворительное дело.

Мне предложили выступить на сцене ОО "Землячки", поэтому я без раздумий согласилась. Это фонд, с которым мы дружим, я являюсь амбассадором этого проекта уже год. Его миссия – поддержка женщин на фронте. У девушек на войне – свои вызовы, специфические потребности, о которых часто не говорят. А "Землячки" думают об этом с первого дня. Поэтому выступление на этой сцене – это наименьшее, что я могу сделать, чтобы поддержать девушек, которые нас защищают.

Несмотря на дождь и воздушные тревоги, Atlas Festival-2025 состоялся на полную. Вам вообще часто приходится сталкиваться с форс-мажорами на сцене? Как обычно реагируете на такие ситуации?

Я недавно потеряла микрофон на сцене, он просто вылетел из моей стойки. И это было впервые. Я настолько была в песне, что даже не заметила, как он упал, аж потом оборачиваюсь – а микрофона нет. Лежит в стороне. Факапы – это про меня. И не только на сцене. Вот, например, на "Любви на выживание" меня укусила мышь. Мы волновались, что она может быть больной, я даже пила таблетки от бешенства. Я – буквально ходячий инцидент (смеется – Show 24).

Можно заметить, что ваши последние песни, в частности "Неудобная", – очень личные. Вы самостоятельно их пишете или работаете с кем-то в тандеме?

Сейчас я работаю с замечательной командой – Сергей Ранов, Сергей Локшин и Татьяна Набурович. Нас четверо, и я очень люблю эту команду, потому что наши песни – обо мне. Они не написаны на заказ, я их не покупаю – мы все творим вместе.

А о чем ваша новая песня "Хентай"?

Я недавно стала ведущей проекта "Любовь на выживание", поэтому очень много общаюсь с людьми об отношениях. И я поняла: люди боятся говорить друг с другом о важном. Например, они знают, какие цветы любит партнерша, какое ее любимое блюдо, но когда речь заходит о сексуальных желаниях – появляется настоящая пропасть.

Моя новая песня о том, что мы должны говорить о своих желаниях. Это не стыдно. Если два человека вместе, почему не обсудить: "А что тебе нравится?" – "А тебе?". Такие разговоры очень раскрывают людей, поэтому "Хентай" – о сокровенных желаниях.

Lida Lee – "Хентай": смотрите видео онлайн

О "Любови на выживание" и участие в "Холостячке"

Вы вспомнили, что стали ведущей нового сезона шоу "Любовь на выживание". Почему согласились? Что вам нравится в этой роли, а что – нет?

Я согласилась, потому что... а как иначе? Мне предложили очень большой проект, и хоть я прежде всего певица, но уже имела опыт ведущей на "М1". Там я открылась по-новому. Потом меня пригласили на кастинг – без всякого блата, все было честно. Я прошла, и мне позвонили со словами: "Мы тебя утвердили". Я была шокирована.

Я настолько погрузилась в проект, что забыла взять себе выходные. Мы начали съемки в июне, завершим в сентябре, и я до сих пор без выходных: будни – съемки, выходные – выступления. Очень жду 27 или 28 числа, потому что наконец-то смогу выдохнуть и начать готовиться к своему Дню рождения.

Но я не жалею ни о чем, и не жалуюсь. Это про новые вызовы, новый опыт, который пришел неожиданно. Я одна ведущая – никого больше. И там действительно много классных пар, глубоких историй, искренних разговоров.

Сейчас также проходят съемки нового сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком. Хотели бы вы принять в таком проекте участие, именно как участница?

О, нет. Я очень собственная женщина – в команде, в отношениях, в семье и даже с собакой. Я никогда не смогла бы ни с кем никого делить. Девушки, я не знаю, как вы это делаете (смеется – Show 24).

Lida Lee / Фото пресс-службы певицы

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А как насчет проекта "Холостячка"? Вы бы согласились, чтобы за ваше сердце боролось одновременно несколько мужчин?

Не знаю. Мы с СТБ в одном холдинге. Может, и подумаю. Но не могу дать четкого ответа – да или нет.

Что Lida Lee думает об украинской музыке и кого из артистов слушает

Интересно также было бы услышать, каким вы видите развитие украинской музыки после победы в войне с Россией?

В первую очередь – я не хочу больше слышать русскую музыку. Я хочу, чтобы украинских артистов было еще больше, чтобы никто не выезжал, чтобы мы оставались здесь и создавали такую музыку, на которую будут ехать посмотреть со всего мира. Я мечтаю, чтобы иностранцы приезжали на концерт к Пивоварову или Барских и говорили: "Вау!". Потому что их концерты ничем не хуже, чем у Beyonce.

Я хочу, чтобы музыка звучала. Потому что, давайте откровенно, сейчас очень сложно выпускать релизы – из-за обстрелов, тревог, опасности. Но мы все равно создаем. Мы не можем иначе. Когда я читаю комментарии типа "зачем эта музыка?", хочется сказать – а что еще нам делать? На Atlas Festival пришли тысячи людей. Почему? Потому что музыка лечит. Она дает силу. И я хочу, чтобы она звучала еще громче.



Lida Lee / Фото пресс-службы певицы

Кто из украинских артистов вам сейчас особенно нравится? Возможно, готовите с кем-то фит?

Я готовлю очень много в своих мыслях. Atlas Festival ярко показал, что в этом году множество новых имен, которые стали супер популярны. И я благодарна каждому музыканту, кто, несмотря на все, создает новую украинскую историю. Мне обидно, что песни приходится писать в таких условиях. Но в то же время я в восторге, сколько сейчас крутой украинской музыки – современной, глубокой, качественной.

Я обожаю группу MOLODI. Очень нравится, что сейчас делает Виталий Козловский. Я собиралась на свое выступление совсем недалеко – в доме за 5 километров – и слышала, как его встречала публика на Atlas Festival. Люди просто визжали от него. С возвращением, Виталий. Он этого заслуживает, и видно, как люди скучали по нему. Я также очень люблю "Бумбокс". И второй год подряд наблюдаю за тем, как люди просто нуждаются в нем и его музыке. Не хочу сейчас выделять кого-то одного, чтобы никого не обидеть.

Заметим, что накануне редакция Show 24 пообщалась с Максимом Деревянчуком, который также выступал в этом году на Atlas Festival. Интервью с DREVO – читайте на нашем сайте.