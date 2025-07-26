На Atlas Festival журналістки Show 24 поспілкувалися з артисткою в рамках проєкту "Інтерв'ю24" про прем'єру нового треку, участь у проєкті "Кохання на виживання" та творчість в умовах повномасштабної війни. Також дізналися, чи погодилась би Lida Lee стати головною героїнею шоу "Холостячка". Усі подробиці – далі в матеріалі.

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Участь в Atlas Festival, факапи на сцені та прем'єра треку "Хентай"

Лідо, розкажіть, як пройшов ваш виступ на сцені Atlas Festival?

Ми готували прем'єру, і для мене це було дуже зворушливо й особливо. Я хвилювалася, як пісню сприйме публіка. Мене буквально "розривало" в гримерці, дуже хотіла вже вийти на сцену. Крім того, я страшенно сумую за такими виступами, адже зараз більшість мого часу йде на зйомки. Тож отримала неймовірне задоволення від реакції людей – їх було дуже багато. І ще від того, що ми зробили важливу благодійну справу.

Мені запропонували виступити на сцені ГО "Землячки", тож я без роздумів погодилася. Це фонд, з яким ми дружимо, я є амбасадоркою цього проєкту вже рік. Його місія – підтримка жінок на фронті. У дівчат на війні – свої виклики, специфічні потреби, про які часто не говорять. А "Землячки" думають про це з першого дня. Тож виступ на цій сцені – це найменше, що я можу зробити, щоб підтримати дівчат, які нас боронять.

Попри дощ і повітряні тривоги, Atlas Festival-2025 відбувся на повну. Вам взагалі часто доводиться стикатися з форс-мажорами на сцені? Як зазвичай реагуєте на такі ситуації?

Я нещодавно втратила мікрофон на сцені, він просто вилетів з моєї стійки. І це було вперше. Я настільки була в пісні, що навіть не помітила, як він упав, аж потім обертаюся – а мікрофона немає. Лежить в стороні. Факапи – це про мене. І не тільки на сцені. От, наприклад, на "Коханні на виживання" мене вкусила миша. Ми хвилювались, що вона може бути хворою, я навіть пила таблетки від сказу. Я – буквально ходячий інцидент (сміється – Show 24).

Можна помітити, що ваші останні пісні, зокрема "Незручна", – дуже особисті. Ви самостійно їх пишете чи працюєте з кимось у тандемі?

Зараз я працюю з чудовою командою – Сергій Ранов, Сергій Локшин і Тетяна Набурович. Нас четверо, і я дуже люблю цю команду, тому що наші пісні – про мене. Вони не написані на замовлення, я їх не купую – ми все творимо разом.

А про що ваша нова пісня "Хентай"?

Я нещодавно стала ведучою проєкту "Кохання на виживання", тому дуже багато спілкуюся з людьми про стосунки. І я зрозуміла: люди бояться говорити одне з одним про важливе. Наприклад, вони знають, які квіти любить партнерка, яка її улюблена страва, але коли мова заходить про сексуальні бажання – з'являється справжня прірва.

Моя нова пісня про те, що ми повинні говорити про свої бажання. Це не соромно. Якщо двоє людей разом, чому не обговорити: "А що тобі подобається?" – "А тобі?". Такі розмови дуже розкривають людей, тож "Хентай" – про потаємні бажання.

Lida Lee – "Хентай": дивіться відео онлайн

Про "Кохання на виживання" та участь в "Холостячці"

Ви згадали, що стали ведучою нового сезону шоу "Кохання на виживання". Чому погодились? Що вам подобається в цій ролі, а що – ні?

Я погодилася, бо... а як інакше? Мені запропонували дуже великий проєкт, і хоч я насамперед співачка, але вже мала досвід ведучої на "М1". Там я відкрилася по-новому. Потім мене запросили на кастинг – без жодного блату, все було чесно. Я пройшла, і мені зателефонували зі словами: "Ми тебе затвердили". Я була шокована.

Я настільки занурилася в проєкт, що забула взяти собі вихідні. Ми почали зйомки в червні, завершимо у вересні, і я досі без вихідних: будні – зйомки, вихідні – виступи. Дуже чекаю 27 або 28 числа, бо нарешті зможу видихнути й почати готуватися до свого Дня народження.

Але я не жалкую ні про що, і не скаржуся. Це про нові виклики, новий досвід, який прийшов неочікувано. Я одна ведуча – нікого більше. І там справді багато класних пар, глибоких історій, щирих розмов.

Зараз також проходять зйомки нового сезону шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. Чи хотіли б ви взяти в такому проєкті участь, саме як учасниця?

О, ні. Я дуже власна жінка – в команді, у стосунках, у родині й навіть з собакою. Я ніколи не змогла б ні з ким нікого ділити. Дівчата, я не знаю, як ви це робите (сміється – Show 24).

Lida Lee / Фото пресслужби співачки

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А як щодо проєкту "Холостячка"? Ви б погодились, щоб за ваше серце боролося одночасно декілька чоловіків?

Не знаю. Ми з СТБ в одному холдингу. Може, й подумаю. Але не можу дати чіткої відповіді – так чи ні.

Що Lida Lee думає про українську музику та кого з артистів слухає

Цікаво також було б почути, яким ви бачите розвиток української музики після перемоги у війні з Росією?

Найперше – я не хочу більше чути російську музику. Я хочу, щоб українських артистів було ще більше, щоб ніхто не виїжджав, щоб ми залишалися тут і створювали таку музику, на яку їхатимуть подивитись з усього світу. Я мрію, щоб іноземці приїжджали на концерт до Пивоварова чи Барських і казали: "Вау!". Бо їхні концерти нічим не гірше, ніж у Beyonce.

Я хочу, щоб музика звучала. Бо, давайте відверто, зараз дуже складно випускати релізи – через обстріли, тривоги, небезпеку. Але ми все одно створюємо. Ми не можемо інакше. Коли я читаю коментарі типу "навіщо ця музика?", хочеться сказати – а що ще нам робити? На Atlas Festival прийшли тисячі людей. Чому? Бо музика лікує. Вона дає силу. І я хочу, щоб вона звучала ще гучніше.



Lida Lee / Фото пресслужби співачки

Хто з українських артистів вам зараз особливо подобається? Можливо, готуєте з кимось фіт?

Я готую дуже багато у своїх думках. Atlas Festival яскраво показав, що цьогоріч безліч нових імен, які стали супер популярні. І я вдячна кожному музиканту, хто, попри все, створює нову українську історію. Мені прикро, що пісні доводиться писати в таких умовах. Але водночас я в захваті, скільки зараз крутої української музики – сучасної, глибокої, якісної.

Я обожнюю гурт MOLODI. Дуже подобається, що зараз робить Віталій Козловський. Я збиралась на свій виступ зовсім недалеко – в будинку за 5 кілометрів – і чула, як його зустрічала публіка на Atlas Festival. Люди просто верещали від нього. З поверненням, Віталій. Він цього заслуговує, і видно, як люди сумували за ним. Я також дуже люблю "Бумбокс". І другий рік поспіль спостерігаю за тим, як люди просто потребують його і його музики. Не хочу зараз виділяти когось одного, щоб нікого не образити.

Зауважимо, що напередодні редакція Show 24 поспілкувалася з Максимом Дерев'янчуком, який також виступав цьогоріч на Atlas Festival. Інтерв'ю з DREVO – читайте на нашому сайті.