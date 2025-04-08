Мищий Соломия – молодая украинская певица и автор песен из города Сокаль Львовской области, известная под псевдонимом Мия Рамари. Девушка стремительно набирает популярность и влюбляет людей в свое творчество. Вы могли слышать ее треки в тиктоке, ведь пользователи активно снимают под них ролики: среди вирусных – "Між сірими днями" та "Нема любові".

25 апреля состоится первый сольный концерт Мии в Киеве, поэтому поклонники ее творчества смогут насладиться любимыми песнями, исполненными вживую, и провести незабываемый вечер. Недавно нашей редакции удалось пообщаться с певицей в рамках проекта "Интервью24".

Далее читайте, как на творчество Мии Рамари повлиял отец, какими исполнителями она сейчас вдохновляется, о подготовке к сольному концерту и работе в караоке. Кроме того, мы обсудили важную и болезненную тему: почему украинцы до сих пор слушают российскую музыку. Певица также откровенно рассказала о борьбе с раскладом пищевого поведения (РПП) и вспомнила собственный путь к любви и принятию себя.

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Мия Рамари о вирусных песнях, тиктоке и шароварщине

Сначала хотела бы поговорить о вашем творчестве, в частности о песне "Між сірими днями", которая еще до премьеры завирусилась в тиктоке. Помните тот день, когда увидели так много видео под свой звук?

Я помню, что люди постепенно начали снимать видео. В первый день подумала, что оно вообще не залетит, потому что медленно набирались просмотры. А потом увидела, что кто-то снял видео – и оно как-то так потянулось. У меня был предел: если наберет больше, чем "Нема любові" – мой предыдущий трек, что залетел в тиктоке, то тогда все классно. "Між сірими днями" набрала больше, и я была очень рада этому.

Мия Рамари – "Між сірими днями": смотрите видео онлайн

Собственно, песня "Нема любові" до сих пор часто встречается в тиктоке. Как думаете, почему ваше творчество так откликается людям?

Мне кажется, что я пишу о жизненных ситуациях обычных людей. Может, им близко это к сердцу. Наверное, поэтому.

Когда вы писали песни "Між сірими днями" и "Нема любові", то думали, что они настолько понравятся слушателям?

Где-то оно может и было. Потому что обычно, когда я пишу песню, есть чуйка, будет ли она иметь много прослушиваний или не очень. И на "Нема любові" у меня была чуйка, что будут хорошо идти прослушивания. Так же было и с песней "Між сірими днями".

Мия Рамари – "Нема любові": смотрите видео онлайн

Очень классно, что вы имеете такую чуйку. Мне кажется, это помогает в карьере. А как считаете, тикток – хорошая платформа для того, чтобы артист развивал свое творчество? Потому что все-таки она имеет определенное влияние на музыкальную индустрию и задает тренды, но люди по-разному относятся к этой соцсети, кто-то недолюбливает ее.

Я думаю, что это единственная платформа, где можно доносить свое творчество, потому что других вариантов я не знаю. Радио уже не имеет столь большого влияния. Я, например, не шазамлю никакую песню, которую слышу на радио, которая мне понравилась. Могу ее потом вспомнить, но чтобы через радио что-то шазамила, то нет. Скорее всего, пролистываю тикток, мне что-то понравится и найду это потом. Это единственная сеть, где я такое буду делать, потому что больше мне нигде песни не попадаются. Поэтому, по моему мнению, это единственная соцсеть, где можно продвигать свое творчество сейчас. И это гораздо легче, чем было когда-то. Потому что раньше надо было, чтобы оно само собой раскручивалось. А сейчас можно снимать видео, чтобы они залетали. Чем больше снимешь, тем лучше. И оно как-то тянет все за собой.

Не считаете ли вы, что тикток немного вредит музыкальной индустрии? Потому что туда каждый может залить свой трек, и он может стать популярным. Например, это может быть та же самая шароварщина, которую не все любят.

Она всегда была, независимо от тиктока. Когда не было тиктока, ее тоже достаточно было. И до тиктока было меньше молодых украинских певцов. Потому что во время войны они стали еще больше развиваться. А до этого как раз было много шароварщины. Мне кажется, что не из-за этой соцсети, а из-за того, что у людей есть склонность писать шароварщину. Не всем понятно, почему это плохо и почему это имеет плохое влияние на нас. Но мне кажется, что большинство людей уже начали фильтровать это и слушают лучшую музыку. Очень мало людей из моего окружения будут слушать что-то такое в машине или в наушниках.

Но на самом деле на такие песни есть спрос. Мы видим, что они набирают миллионы просмотров на ютубе. Возможно, поэтому артисты и пишут такую музыку, потому что она откликается большому количеству людей.

Я думаю, что это легкая музыка, потому что ее можно где-нибудь включить. Это такой, как по мне, радиоформат. Стандартный радиоформат, ремиксированный, который можно просто включить, и он будет где-то играть. Может, думают, что если музыка сложнее, то ее меньше людей будут слушать. Я считаю, что эта шароварщина всегда была. Я всегда это хейтила, мне это не нравилось. Сейчас, мне кажется, стараются отходить от этого.



Мия Рамари / Фото из личного архива певицы

Прививал любовь к хорошей музыке, – о влиянии отца на творчество

В одном из интервью вы рассказывали, что на ваше творчество повлиял папа: от него узнали о первых рок-группах, он мечтал, чтобы вы играли на скрипке, и учил вас петь, пока сам играл на гитаре. Как отцу удалось привить вам любовь к музыке, а не отбить желание развиваться в этой сфере?

Сначала папа меня записал в музыкальную школу на скрипку. Я долго играла на скрипке. 8 лет отдала музыкальной школе, а потом еще в колледже проучилась 4 года. Где-то 13 лет в общем. Оно мне настолько надоело. Играть на скрипке – это была половина моего хотения, половина – навязанное отцом. Я больше хотела петь. И поэтому после колледжа, когда поступала в академию, переквалифицировалась на джазовую вокалистку и сказала папе: "Извини, но не судьба на скрипку пойти". Сначала папа это воспринял негативно. Он говорил: "Почему? Столько времени на скрипке играла". Я просто много занималась тогда – по четыре-пять часов в день. И вот это у меня отбило желание на ней играть, но дало больше желания заниматься собственным творчеством, писать свою музыку.

Но папа всегда прививал мне любовь к хорошей музыке – не к шароварщине, а к интеллектуально-хорошей, сложной музыке: к джазу, к классике, что я до сих пор слушаю. Поэтому его влияние очень мне помогло и развило хороший музыкальный вкус. За что я благодарна.



Мия Рамари с отцом / Фото из личного архива певицы

Сейчас отец принял ваше творчество? То, что уже не играете на скрипке, а решили пойти в джаз.

Да, он уже рад. Все родители, наверное, сначала должны увидеть результат, а потом одобрить. Потому что если его нет, то трудно одобрить – если ты не видел, что будет в будущем. Он увидел, что все пошло, его все устраивает сейчас.

Есть что-то, чему вы научились от отца? Возможно, он давал советы, которые сейчас помогают вам в карьере?

Много в аранжировке помог. Учил меня писать в музыкальных программах, пользоваться аппаратурой. Потому что он и людей записывал, и себя. Много всего в музыке делал. И мне это было интересно. Он меня учил, как записывать, как выбирать инструменты, как подключать микрофоны. Потом помогал с аппаратурой. То есть вся аппаратура, которая у меня есть, – это то, что отец помог выбрать, и то, что он отдал, чем уже не пользуется.

Ваш отец профессиональный музыкант? Он всю жизнь занимался музыкой?

Да, он и его брат. Его брат немножко профессиональнее, а для отца музыка была больше как хобби: 50% хобби, 50% работы. Брат играл в оркестре, а он на студии записывал музыку, играл на гитаре и у него были ученики, которых учил играть.

Вы даже посвятили папе песню. Как он отреагировал на нее?

Сказал: "Очень хорошо, доченька, спасибо" (смеется – Show 24). Ему было приятно. Я тогда была в Киеве. Он не знал, что будет релиз такой песни. Я накануне просила, чтобы он принес наши старые фотки, а он не догадывался для чего. У меня на обложке фотография с отцом. Потом он увидел и сказал: "А, вот для чего тебе это надо было".

Мия Рамари – "Тато": смотрите видео онлайн

Какое воспоминание из детства, связанное с отцом, запомнилось вам больше всего?

Ой, много. Именно из детства – как мы зимой катались на санках. Это очень хорошо помню, потому что я упала с горы, когда отец меня спихивал на санях. Он попросил не говорить маме об этом (смеется – Show 24). И еще воспоминание с лета, когда мы пошли к реке. Кажется, я тогда не должна была в реку заходить, а очень хотела. Папа разрешил, но также попросил не говорить маме. Он тогда мне еще фотки сделал. Такие семейные детские воспоминания.

А повлияла ли на ваше творчество мама? Потому что, если я не ошибаюсь, вы где-то отмечали, что у вас музыкальная семья.

Мама – не очень. Потому что мамы быстро не стало. Больше отец, я думаю.

Ваша мама также занималась музыкой, да?

Да, она была когда-то пианисткой, но не долго и не профессионально.

Ваша цитата: "Слушаю разные жанры на протяжении разных периодов жизни". Когда-то, в частности, любили группы The Beatles и Oasis. Какими украинскими и иностранными исполнителями вдохновляетесь сейчас? Кого любите слушать?

Из наших слушаю тех, что сейчас выходят в свет. Мне интересно послушать, что есть нового. Мой концертный менеджер тусуется с Колей из группы "Пропаща сила". Мне нравится их музыка. Околиця (Настя Околиця – Show 24) и Кажанна (Анна Макиенко – Show 24) прикольные. А из иностранных – я слушаю много джаза. Слушаю джаз в разных исполнениях. Перепеваю Эллу Фицджеральд, ее ранние альбомы слушаю. Также инструментальные произведения люблю. Еще очень люблю группу TV Girl. Я под нее люблю краситься, бегать (смеется – Show 24). Не могу выделить одну группу, которая мне нравится. Люблю джазовые стандарты и их перепевы.

Откуда у вас такая любовь к джазу?

Когда я поступала в академию, там был либо джазовый, либо эстрадный вокал. Мне было интереснее на джазовый вокал поступать, потому что я и на скрипке джаз играла. Мне нравилось. Потому что папа говорил, что надо играть джаз на скрипке. А потом, чтобы поступить в академию, надо было серьезнее вникать в джаз. Учителя говорили, что надо знать стандарты, слушать. Я послушала, мне понравилось. И уже сама потом искала что-то, перепевала, слушала.



Мия Рамари / Фото из личного архива певицы

Именно во время полномасштабного вторжения украинцы узнали о многих молодых артистах. Вы уже некоторых назвали. Возможно, еще кого-то порекомендовали бы послушать?

"Слипток" – у друга моего есть эта группа, очень хороший коллектив. Классные песни у него. Анна Черная – прикольная девочка. Мне нравятся ее песни. Группа NAZVA – это тоже мои друзья, у них хорошие песни. BRYKULETS прикольные имеет песни. Ну, они уже достаточно известные, как по мне. Еще я люблю Vivienne Mort. Это уже не из новых, но из таких, что мне нравится слушать. Часто даю ее произведения своим ученикам на уроках вокала.

Это хороший стабильный заработок, – уроки вокала и оплата работы артистов

Преподаете вокал?

Да.

Сколько учеников у вас? Сколько времени уже преподаете?

Я преподавала периодами. У меня были ученики, потом я перегорала. Но они ходили ко мне домой, и я могла сказать, что все, уже не могу, и перестала преподавать. А сейчас уже преподаю в частной студии. Поэтому не могу так сделать, это меня побуждает к стабильному графику. У меня есть по шесть учеников три дня в неделю. Это мой максимум. Больше не хочу учеников. Мне хватает, потому что думаю, что от большего общения с людьми я чувствовала бы себя не очень классно.

Это ваш дополнительный заработок? Нравится преподавать?

Мне нравится и это хороший стабильный заработок. Он более стабильный, чем музыкальный, я бы сказала. Мне нравятся ученики, которые ко мне ходят. Они все либо моего возраста, или старше. Я не хочу с детьми работать. Мне было бы труднее (смеется – Show 24). Они все интересные. Они все приносят новые произведения. Хотят что-то учить. И я также от них много чего нового узнаю. Поэтому это такой очень интересный взаимообмен.

Кстати, о заработке. Как вы думаете, когда наши молодые артисты начнут получать достойную оплату труда?

Как минимум тогда, когда перестанут существовать телеграм-каналы с музыкой. Мне кажется, что люди в Украине не понимают, почему это плохо. За рубежом, я считаю, труд артистов больше ценится, оплачивается и уважается. У меня сестра за границей, она виолончелистка. И дядя также. Они рассказывают, что там по-другому, чем когда они играли в Украине. По моему мнению, наши люди просто привыкли, что работа – это когда ты впахиваешь не интеллектуально, а физически. И то не всегда. Потому что работа официантом – тяжелая и также может плохо оплачиваться.

Если это работа интеллектуальная, где ты должен что-то сыграть или записать, то ты же вроде ничего не делаешь. Ты же просто напеваешь себе. За что тебе платить деньги? Когда это мнение начнет меняться? Когда люди начнут думать, что это также труд. Что это тяжело приобретается годами. Что люди учатся этому. Что это не падает с неба. Я не верю в слово талант, то есть я верю, что талант – это приобретение. Не бывает такого, что кто-то рождается с музыкальным слухом. Моцарт и все – на нем заканчивается этот список. Когда начнут ценить интеллектуальную работу, тогда, по моему мнению, заработок в Украине будет лучше.



Мия Рамари / Фото из личного архива певицы

Хочу, чтобы этот концерт запомнился, – о первом сольнике в Киеве

25 апреля в Киеве в клубе Atlas состоится ваш сольный концерт. Вы писали в инстаграме, что будет приглашен специальный гость, однако пока не раскрыли имени. Поделитесь, чего еще зрителям ожидать?

Будет два приглашенных гостя на самом деле. Будет девочка, с которой я записывала песню. И другая девочка, о которой я сообщу скоро. Также будет прикольный виджеинг – это рисуночки сзади на большом экране. Я со своим другом Мишей над этим работаю. Хочу сделать прикольное интро и аутро, чтобы было интересно. Короче, я хочу, чтобы этот концерт запомнился, и постараюсь все сделать для этого. Еще будет солирующий инструмент – саксофон, который раньше не играл со мной. Я очень рада этому.

Раньше вы рассказывали, что боитесь сольников. Сейчас этот страх есть или удалось его побороть?

Есть, конечно. Я не знаю, удастся ли побороть его когда-нибудь. Собственно, не то чтобы сольников боюсь, просто переживаю, чтобы все прошло хорошо, чтобы все успели, чтобы люди были довольны, чтобы билеты продались. О продаже билетов все переживают. Это нормально. На сцене уже нет переживания.

Как проходит подготовка к сольнику?

У нас репетиции, если с музыкальной точки зрения. Миша, друг мой, делает виджеинг. Мы вчера с ним виделись, кстати, обсуждали следующий. Это достаточно монотонная поэтапная работа. Также будем снимать видео на интро. Все идет по плану, если так можно сказать (смеется – Show 24).

Есть мечта собрать Дворец спорта?

Конечно, что есть. Я вообще не из тех людей, которые боятся мечтать. Я на ночь могу придумать, что на Грэмми стою, – и это меня побуждает что-то делать. Хотела бы, чтобы у меня была большая аудитория, чтобы приходили на концерты. Конечно, Дворец спорта – это очень круто и классно. А кто бы не хотел собрать Дворец спорта?



Мия Рамари / Фото из личного архива певицы

Степан Гига не очень мне нравился, – Мия Рамари о работе в караоке

Вы когда-то работали в караоке. Расскажите о том периоде жизни.

Это было тяжело. Странный период, но он меня закалил. Я стала очень стрессоустойчива после караоке. Потому что это такое место, куда приходит мало нормальных людей. А в основном это какие-то... Я их называла быдломужичары (смеется – Show 24), которых надо хорошо обслуживать. Я была администратором караоке. Должна была следить за тем, что делается в зале, все ли хорошо, делают ли официанты все хорошо. Также должна была предлагать гостям песни, и если им была нужна помощь, я с ними пела.

Я знала много песен. И до сих пор знаю, благодаря этому периоду, потому что отработала там год. Не думаю, что есть песня в караоке, которую бы я не знала, которую бы не могла спеть с кем-то. У меня было много разных стрессовых ситуаций. Когда буянили и надо было вызвать охрану. Бывали ситуации, что я стояла в зале, показывала, что держу себя в руках, потом выводила их, и мне надо было полчасика в туалете выплакаться и пойти обратно работать. Когда поняла, что такое часто происходит, то уволилась. Потому что долго это терпеть нельзя было. Но я работала с хорошим персоналом, дружный коллектив был. Никому не советую работать в караоке, советую лучше где-то петь в заведениях.

В караоке достаточно специфические песни. Когда-то были популярны русскоязычные, в частности. Как вы выдерживали это, имея хороший музыкальный вкус?

Я работала после начала полномасштабного вторжения. Во Львове уже не было российских песен. Хотя знаю, что в киевских караоке они были, но мы запретили их. И я не застала то время, когда пели российские песни.

Конечно, были дебильные песни. Но я могла выйти, если устала. Я выходила, сидела, на коридоре говорила с хостес и обратно заходила. Редко такое было. Мы о чем-то говорили, смеялись с персоналом, поэтому ты привыкаешь к этому. Конечно, если пять дней подряд "Цей сон" играет, то немножко надоедает. Приходили такие, что Уитни Хьюстон, Тину Тернер даже могли петь. Такие песни, которые я люблю. Это было реже, однако было. Я тогда много групп полюбила из 80-х, 90-х годов. Степан Гига не очень мне нравился (смеется – Show 24).

Сейчас он достаточно популярен среди молодежи. Я не очень понимаю, это серьезно или прикол, но его слушают.

Я думаю, что это мем. Ну, на любителя. Я серьезно не могу такое слушать. Мне кажется, что должны быть обстоятельства, при которых эта музыка будет уместной. Возможно, где-то у него на концерте, да. Но чтобы я ее включила, едучи в машине с кем-то, то, наверное, нет (смеется – Show 24).

Вы живете во Львове, а не думали переехать в Киев? Ведь в основном украинский шоу-бизнес – именно там.

Нет, что-то не хочу. Я ездила туда часто. Могла и на месяц остаться, пару раз в месяц ездить. Но я не чувствую себя там дома. Мне просто некомфортно. Я очень люблю Львов. У меня здесь все друзья. Ну, и ближе к папе. Мне два часа к нему ехать, а из Киева день. Чувствую, что это мое место силы. Я люблю ходить на Площадь Рынок. Меня даже друзья спрашивают: "Ой, как ты можешь выходить на площадь?", а мне нравится. Я бы каждый день на площадь выходила. Она мне не надоедает абсолютно. В Киеве нет такого ощущения, что хочу быть в одном и том же месте 100 раз. Поэтому я не переехала бы.



Мия Рамари во Львове / Фото из личного архива певицы

Я не могу это понять, – о россиянах в украинских чартах

Болезненная тема для украинцев – российская музыка. В украинские чарты до сих пор залетают песни российских артистов. Почему, по вашему мнению?

Честно, не знаю. Я думала над этим. Я думала, что может быть в голове такого, чтобы целенаправленно включать Моргенштерна, например. Я не могу это понять. Не могу понять, как людей привлекает такая музыка. Это тупая музыка. Не знаю, как это по-другому можно назвать. Но мне кажется, что из-за того, что люди привыкли к такому. Привыкли, что это раньше было популярно. И им трудно отвыкнуть от этого. Трудно что-то новое искать. Лучше есть то, что ты ел до того, чем что-то вкуснее, что ты никогда не пробовал. Людям трудно что-то пробовать новое, потому что они боятся. Это чисто на психологическом уровне.

И это так демотивирует. Зачем ты тогда работаешь, если люди все равно слушают не украинских артистов, а непонятно что? За англоязычных мне никогда не было обидно, потому что они делают качественную музыку. Я вижу, что то, что попадает в наши чарты, – это очень хорошая, классная музыка. Но российская музыка – абсолютно ужасная. Я не знаю, как это можно слушать. У меня большой диссонанс по этому вопросу.

Как вы считаете, удастся ли нам когда-то полностью избавиться от российского контента. Ведь и вроде появляются новые классные украинские исполнители, которые работают в разных жанрах, и каждый может найти что-то для себя, но в топах до сих пор Моргенштерн и другие.

Глядя на историю, я могу сделать вывод, что наши люди очень добрые и быстро забывают все события, которые происходили раньше. У нас всегда были проблемы с Россией. Это не новейшая проблема, которая возникла во время полномасштабного вторжения. Но наши люди об этом постоянно забывали, придумывали какие-то отмазки. Честно, думаю, что не будет такого, что украинцы будут слушать только украинскую музыку. Если я живу в своем пузыре, где все окружение – сознательное, слушает украинскую музыку, знает, почему это правильно и почему нельзя слушать российскую, то кто-то живет в пузыре, где все говорят, что это нормально. Поэтому, считаю, что полностью всех убедить невозможно. К сожалению.



Мия Рамари с друзьями / Фото из личного архива певицы

Тогда я не принимала себя вообще, – Мия Рамари о РПП

Ваша цитата: "Песня "Не дивись на мене" была написана на каком-то этапе похудения, когда уже нездоровые какие-то моменты проявлялись". Здесь вы имели в виду расстройство пищевого поведения?

Да.

Если вам комфортно об этом говорить, можете поделиться своим опытом? Потому что это довольно распространенная проблема.

Я очень испортила здоровье. Сейчас гораздо лучшее состояние, чем было. Была анорексия. Я ходила к врачу, который сказал, что надо поправляться немножко. Переоценила все свои загоны тогда. Поняла, что это не зависело от того, как я выгляжу, а зависело от того, что я думаю. Потому что когда сейчас смотрю на фото в своем минимальном весе, понимаю, что была по-нездоровому худая. У меня сбился цикл на год, это ужасно. Знаю, что у многих девушек такое есть. Сейчас я за здоровый образ жизни. Набрала вес, – и мне нравится, как выгляжу: намного лучше, здоровее. Мне все об этом говорят. Лучше любить себя, а не доводить до крайностей: до переедания, недоедания. У меня было и то, и то. Просто надо есть в меру, любить себя, есть то, что хочешь. Я люблю фразу: "Надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть". Сейчас руководствуюсь ею. И спорт тоже помогает вытаскивать из депрессивной стадии.

Возможно, обращались к психотерапевту или к психологу?

Да, конечно. Потому что самой было трудно вылезти из того. И к психотерапевту, и к психологу. Ну, с психологом было мало сеансов. Когда мне выписали таблетки, это помогло. Я боялась таблетки пить. Не верила в то, что это может помочь. Но мне действительно стало лучше. Стала менее зациклена на еде. Мне кажется, что люди, которые боятся таблеток и врачей, должны сначала попробовать понять: подходит им это или нет, и тогда уже делать какие-то выводы. Потому что я делала выводы до этого, и лучше не становилось. А надо было обращаться за помощью.

Вы делились, что песня "Не дивись на мене" "была написана под влиянием неприятия себя". Любовь к себе и принятие себя – это часто сложный и длительный путь. Каким был ваш?

Мое принятие себя началось с того, что я просто отстала от себя. Удалила программу по подсчету калорий. Я два года беспрестанно считала калории. Была страшная ломка в первую неделю. Я не могла ничего есть, не посчитав калории. Потом поняла, что это бред. Плюс психолог, психиатр, таблетки и переоценка еды.

Это долгий, тяжелый процесс. Я увидела, что могу быть красивой не только, если кости выпирают. Также других девушек начала оценивать совсем по-другому: типа, что она не худая, но красивая. "Худая" и "красивая" – это не синонимы. Это просто признаки тела, а "красивая" никак к этому не относится. Вот эта переоценка уже начала в голове вырабатываться сама собой. Сейчас я себе нравлюсь намного больше, чем когда была очень худой. Тогда я не принимала себя вообще.

Мия Рамари – "Не дивись на мене": смотрите видео онлайн

Что бы вы сказали девушкам и парням, которые сейчас на пути к принятию себя, к любви и уважению к себе?

Я посоветовала бы неделю пожить, отстав от себя. Чтобы неделю не было контроля. Что будет, если неделю не винить себя за то, что переела, не побегала. Просто сместить фокус на другие вещи. У меня, например, фокус был на весе, поэтому не могла ни о чем другом думать. Это очень трудно, но если постараться сконцентрироваться на хобби или на чем-то еще, возможно, оно перебьется. И человек поймет, что жизнь крутится не только вокруг цифры на весах, что она намного ярче и лучше, что есть много интересных моментов. Не только еда и похудение.

Сейчас вы полностью приняли и полюбили себя?

Бывают моменты, когда ненавижу себя. Сейчас их намного меньше, чем раньше. Принимаю себя, но, конечно, бывают плохие дни, когда не нравлюсь себе. Но это уже в нормальной степени. Такое есть у всех людей. Ты не должен себе нравиться каждый день. Но и не должен себя ненавидеть.

Да, тебе может не нравиться, как выглядишь сегодня, но ничего – такой день, завтра будет лучше. Или просто можешь не выспаться, и появятся мешки под глазами. Завтра выспишься – не будет. Любовь к себе – приобретенная вещь. Чем больше ее приобретаешь, тем больше ты себя любишь.

Я не захотела, – о Нацотборе на Евровидение

Вы попали в лонг-лист Национального отбора на Евровидение-2023, однако в шорт-лист не прошли. Планируете еще раз подаваться на конкурс?

Мы думали и в этом году. Но я не захотела. Может, на следующий год.

Смотрели нынешний Нацотбор в этом году?

Нет, не смотрела. Я просто была на работе. Но потом переслушала всех, кто был. Понравились Molodi и Ziferblat. Я за них болела.

То есть вам нравится представитель от Украины?

Они очень классные, мне нравятся. У них сложная интеллектуальная музыка. Я такое люблю. За Molodi было немножко обидно. Они мне на уровне были. У них тоже хорошая песня. Но я рада, что Ziferblat выиграл.

А какие ваши творческие планы на 2025 год?

Мы планируем концерты в дальнейшем. Есть города, в которых хотим побывать. Хочу песни стабильно выпускать и как можно больше. Не знаю, будет ли альбом. Скорее всего, его в этом году не будет, а просто будут синглы. Но они будут раз в месяц и стабильно выходить. По моему мнению, это хорошая перспектива для меня.