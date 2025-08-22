Алена Омаргалиева выступит со своими хитами на сольном концерте во Львове
- Алена Омаргалиева проведет сольный концерт во Львове 27 августа на сцене !FESTrepublic.
- Билеты стоят от 590 до 1990 гривен, а вход для военных – бесплатный.
- Алена известна по дуэту "Тамерлан и Алена", а теперь выступает сольно.
- Концерт начнется в 20:00, двери откроются в 19:00.
Украинская певица Алена Омаргалиева, которая на сцене уже около 15 лет, приглашает на свой сольный концерт. Мероприятие состоится во Львове.
Алена Омаргалиева представит сольную программу львовским поклонникам в среду, 27 августа, пишет Show 24. Концерт пройдет на сцене !FESTrepublic.
Алену Омаргалиеву знают по дуэту "Тамерлан и Алена", в котором она выступала на протяжении многих лет. Но после начала полномасштабного вторжения ее муж присоединился к Силам Обороны и помощи военным. Поэтому с этого времени артистка сделала решительный шаг в сольную карьеру.
Теперь Алена Омаргалиева по-новому открылась украинцам. В ее песнях присутствуют авторские тесты, эмоциональность и чувства, а также живой контакт с аудиторией.
Творчество Алены Омаргалиевой завоевало сердца поклонников. Ее треки "Мужчина", "Твоя", "Малиновое вино" стали настоящими хитами и покорили соцсети.
Концерт Алены Омаргалиевой / Фото "Афиша Львов"
Билеты на концерт артистки стоят от 590 до 1990 гривен, а вход для военных – бесплатный. Двери для посетителей откроются в 19:00, а само событие начнется в 20:00.
