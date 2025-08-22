Алена Омаргалиева представит сольную программу львовским поклонникам в среду, 27 августа, пишет Show 24. Концерт пройдет на сцене !FESTrepublic.

Алену Омаргалиеву знают по дуэту "Тамерлан и Алена", в котором она выступала на протяжении многих лет. Но после начала полномасштабного вторжения ее муж присоединился к Силам Обороны и помощи военным. Поэтому с этого времени артистка сделала решительный шаг в сольную карьеру.

Теперь Алена Омаргалиева по-новому открылась украинцам. В ее песнях присутствуют авторские тесты, эмоциональность и чувства, а также живой контакт с аудиторией.

Творчество Алены Омаргалиевой завоевало сердца поклонников. Ее треки "Мужчина", "Твоя", "Малиновое вино" стали настоящими хитами и покорили соцсети.



Билеты на концерт артистки стоят от 590 до 1990 гривен, а вход для военных – бесплатный. Двери для посетителей откроются в 19:00, а само событие начнется в 20:00.

