Альона Омаргалієва представить сольну програму львівським шанувальникам у середу, 27 серпня, пише Show 24. Концерт пройде на сцені !FESTrepublic.

Альону Омаргалієву знають за дуетом "Тамерлан і Альона", у якому вона виступала упродовж багатьох років. Та після початку повномасштабного вторгнення її чоловік долучився до Сил Оборони та допомоги військовим. Тому з цього часу артистка зробила рішучий крок у сольну кар'єру.

Тепер Альона Омаргалієва по-новому відкрилась українцям. У її піснях присутні авторські тести, емоційність та почуття, а також живий контакт з аудиторією.

Творчість Альони Омаргалієвої завоювала серця шанувальників. Її треки "Мужчина", "Твоя", "Малинове вино" стали справжніми хітами та підкорили соцмережі.



Квитки на концерт артистки коштують від 590 до 1990 гривень, а вхід для військових – безплатний. Двері для відвідувачів відкриються о 19:00, а сама подія розпочнеться о 20:00.

