Танцовщица и хореограф Елена Шоптенко имеет родственников в России, в частности 105-летнего дедушку, который живет в Иркутске. Женщина призналась, общается ли с ними во время войны.

Общения с ними почти нет. Это больная тема для меня. Я думаю, меня поймут люди, у которых также есть родственники в этой стране. Это какое-то непонимание друг друга абсолютное. Это все очень злит. Когда мы начинаем разговаривать, я просто молчу, потому что если я открою свой рот, то мы закончим ср*чем. Меня никто не поймет, к сожалению,

– призналась танцовщица.

Алена Шоптенко высказалась и о своем 105-летнем дедушке по маминой линии. Он – ветеран Второй мировой войны, был разведчиком.

Он мне когда-то рассказывал, как они "разговаривали немецкий язык". Я не знаю, зачем он мне это рассказывал. Он уже не так мыслит абсолютно. Я с ним разговариваю, потому что он уже скоро уйдет. Мы не общаемся на тему Украины и России. Это очень старый человек. Я его очень уважаю,

– отметила она.

