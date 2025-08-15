Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко разошлась со своим вторым мужем Алексеем Ивановым еще до начала полномасштабного вторжения, а официально развелась уже во время. Однако рассказала она об этом лишь недавно.

В интервью Славе Демину Шоптенко призналась, почему долгое время молчала о разводе с Ивановым, передает Show 24. Также танцовщица ответила, поддерживает ли их сын связь с отцом.

Слава Демин спросил у Алены Шоптенко, какие она сделала ошибки, что их брак с Алексеем Ивановым завершился. Женщина, призналась, что много времени уделяла карьере.

Я только родила ребенка и через два месяца уже была главным хореографом шоу. С одной стороны – это такой себе шаг: неплохо было бы прожить материнство, вот эти первые месяцы не в павильоне на ВДНХ. Но с другой – это было мне важно, это был мой момент, потому что я, кажется, первый раз была главным хореографом,

– поделилась танцовщица.

Шоптенко вспомнила, что еще имела надежды на то, что отношения можно спасти, поэтому и скрывала разрыв. Танцовщица слишком сильно себя обвиняла. Дело в том, что ее родители были вместе всю жизнь, поэтому женщина считала, что сын должен расти в полной семье. Так, этот брак уже держался на ребенке.

Елена говорит, что почувствовала печаль и благодарность, когда их с Алексеем официально развели.

Интервью с Еленой Шоптенко: смотрите видео онлайн

Для справки! Алена Шоптенко и Алексей Иванов поженились в 2016 году, в 2018 году родился сын Алексей.

Общается ли бывший муж Алены Шоптенко с сыном?

Сейчас бывший муж Алены Шоптенко поддерживает связь с сыном: они регулярно говорят по телефону, однако не видятся. В то же время танцовщица не знает, в Украине ли Иванов сейчас, ведь они общаются только по поводу ребенка.

Этот развод мне дался гораздо тяжелее, чем первый. Мне было трудно, конечно, из-за малого, потому что я себе никак не представляла, что мой ребенок будет расти в неполной семье. Ну, и в целом я видела этот брак уже последним в своей жизни,

– призналась женщина.

