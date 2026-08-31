Ударная волна отбросила: Алина Гросу чудом выжила после взрыва в Бучанском районе
Украинская певица Алина Гросу потрясла поклонников жуткой историей о том, как ей удалось спастись. Знаменитость едва не стала жертвой вражеской атаки на Киевскую область, а номер, в котором она должна была находиться, превратился в руины.
Вечером 29 августа оккупанты в очередной раз провели атаку на столичный регион. Артистка как раз приехала в Киев на премьеру новой песни и остановилась в одном из отелей в селе Мила Бучанского района. К сожалению, именно там в результате вражеского удара произошла мощная детонация, которая полностью уничтожила здание. В своих соцсетях Алина показала последствия разрушений.
Это ключ от моего номера, куда я заселилась по приезду в столицу, чтобы провести премьеру песни. Один из этих номеров мой, вернее оконная рама от него,
– рассказала певица.
Все произошло на моих глазах. Ударная волна отбросила мою машину. Я просто задержалась на встрече и не зашла внутрь… Слава Богу, что мой сын с бабушкой не ждали меня там. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких и пережил этот ад,
– поделилась страшными подробностями Гросу.
Алина Гросу воспитывает маленького сына Марка-Габриэля, который очень похож на ее младшего брата, которого также крестила Ирина Билык.