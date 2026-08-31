Ударная волна отбросила: Алина Гросу чудом выжила после взрыва в Бучанском районе

Украинская певица Алина Гросу потрясла поклонников жуткой историей о том, как ей удалось спастись. Знаменитость едва не стала жертвой вражеской атаки на Киевскую область, а номер, в котором она должна была находиться, превратился в руины.

Вечером 29 августа оккупанты в очередной раз провели атаку на столичный регион. Артистка как раз приехала в Киев на премьеру новой песни и остановилась в одном из отелей в селе Мила Бучанского района. К сожалению, именно там в результате вражеского удара произошла мощная детонация, которая полностью уничтожила здание. В своих соцсетях Алина показала последствия разрушений.

Это ключ от моего номера, куда я заселилась по приезду в столицу, чтобы провести премьеру песни. Один из этих номеров мой, вернее оконная рама от него,

– рассказала певица.

По словам звезды, она осталась жива лишь благодаря тому, что не успела вернуться в комнату. В момент атаки певица задержалась на рабочей встрече, однако весь ужас развернулся прямо на ее глазах на улице. Сила взрыва была настолько мощной, что даже задела ее автомобиль.

Все произошло на моих глазах. Ударная волна отбросила мою машину. Я просто задержалась на встрече и не зашла внутрь… Слава Богу, что мой сын с бабушкой не ждали меня там. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких и пережил этот ад,

– поделилась страшными подробностями Гросу.

Алина Гросу воспитывает маленького сына Марка-Габриэля, который очень похож на ее младшего брата, которого также крестила Ирина Билык.