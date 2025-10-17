Алина Липницкая стала известной не только благодаря тикток-блогу в инстаграме, но и из-за своего внешнего вида. Девушка похудела до крайне низкого веса, который по мнению пользователей в сети является болезненным.

Тикток-звезда неоднократно привлекала внимание сети, ведь вызывает обеспокоенность и критику из-за критически низкого веса. В материале Show 24 узнавайте больше об Алине Липницкой и чем она занимается сейчас.

23-летняя Алина Липницкая родом с запада Украины. В детстве ее мать уехала за границу на заработки, поэтому девушку воспитывала бабушка.

Девушка с 12 лет начала пробовать различные диеты и таблетки, однако ничего из этого не помогало ей похудеть. Около 3 лет назад она достигла цели и сбросила около 10 – 15 килограммов.



Алина Липницкая до похудения / Скриншот из видео

Алина утверждает, что поддерживает вес с помощью интуитивного питания: она вроде бы ест все и съедает столько, сколько требует ее организм.

Я именно сейчас себя люблю настолько, насколько не любила себя никогда. Я себя ненавидела с детства. Никто мне ничего не навязывал, никто не хейтил, никто ни к чему не заставлял. Я сама к этому пришла. У меня было такое видение себя,

– объясняла Липницкая.



Алина Липницкая / Фото из инстаграма Алины Липницкой

Алина Липницкая не рассекречивает свой настоящий вес, ведь хочет, чтобы люди перестали зацикливаться на цифрах. В своих видео или на стримах в тиктоке она называет разный вес и даже рост, чтобы держать загадку для фанов. Некоторые предполагают, что блогерша весит более 30 килограммов.

Год назад Алина Липницкая стала героиней программы "Говорит вся страна". Подруга Алины утверждала, что девушка бодрая, хорошо чувствует себя и наслаждается жизнью, а с ее здоровьем все в порядке.

Однако эксперты и врачи заметили выраженную недостаточность мышц и других мягких тканей и проблемы с обменом веществ. Нейрохирург-онколог добавил, что у Алины серьезные проблемы со здоровьем и отметил: "эта молодая девушка постепенно умирает".



Алина Липницкая / Фото из инстаграма Алины Липницкой

Где сейчас Алина Липницкая

К Алине снова поднялась волна внимания после смерти 27-летней блогера из Варшавы Каролины Кшижак, которая придерживалась фрукторианской диеты и весила лишь 22 килограмма.

Алина Липницкая сейчас проживает в Украине, вероятнее всего, в Киеве. Она продолжает активно вести свой блог: публиковать сториз в инстаграме и выкладывать видео в тиктоке, где у нее уже более 700 тысяч подписчиков.

Девушка показывает свой отдых, приготовления пищи и с иронией комментирует комментарии хейтеров. Она общается в основном на русском языке.

Одно из тикток-видео Алины Липницкой:

Как рассказала блогер, для комфортной жизни ей нужно около 3,5 тысяч долларов, хоть такую сумму зарабатывать ей еще не удается.

Девушка заверила, что больше не планирует сбрасывать вес, а когда и делает такие заявления, то только для провокации. Она считает, что не навязывает свои взгляды на тело другим, а лишь делает то, что ей нравится.