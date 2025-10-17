Аліна Ліпницька стала відомою не тільки завдяки тікток-блогу в інстаграмі, але й через свій зовнішній вигляд. Дівчина схудла до вкрай низької ваги, яка на думку користувачів у мережі є хворобливою.

Тікток-зірка неодноразово привертала увагу мережі, адже викликає стурбованість і критику через критично низьку вагу. У матеріалі Show 24 дізнавайтесь більше про Аліну Ліпницьку і чим вона займається зараз.

23-річна Аліна Ліпницька родом з заходу України. У дитинстві її мати виїхала за кордон на заробітки, тому дівчину виховувала бабуся.

Дівчина з 12 років почала пробувати різноманітні дієти та таблетки, однак нічого з цього не допомагало їй схуднути. Близько 3 років тому вона досягнула мети та скинули близько 10 – 15 кілограмів.



Аліна Ліпницька до схуднення / Скриншот з відео

Аліна стверджує, що підтримує вагу з допомогою інтуїтивного харчування: вона начебто їсть все та з'їдає стільки, скільки вимагає її організм.

Я саме зараз себе люблю настільки, наскільки не любила себе ніколи. Я себе ненавиділа з дитинства. Ніхто мені нічого не нав'язував, ніхто не хейтив, ніхто ні до чого не змушував. Я сама до цього прийшла. У мене було таке бачення себе,

– пояснювала Ліпницька.



Аліна Ліпницька / Фото з інстаграму Аліни Ліпницької

Аліна Ліпницька не розсекречує свою справжню вагу, адже хоче, щоб люди перестали зациклюватися на цифрах. У своїх відео чи на стрімах у тіктоці вона називає різну вагу й навіть зріст, щоб тримати загадку для фанів. Дехто припускає, що блогерка важить більш як 30 кілограмів.

Рік тому Аліна Ліпницька стала героїнею програми "Говорить вся країна". Подруга Аліни стверджувала, що дівчина бадьора, добре почувається та насолоджується життям, а з її здоров'ям все гаразд.

Однак експерти й лікарі помітили виражену недостатність м'язів та інших м'яких тканин і проблеми з обміном речовин. Нейрохірург-онколог додав, що в Аліни серйозні проблеми зі здоров'ям і зазначив: "ця молода дівчина поступово помирає".



Аліна Ліпницька / Фото з інстаграму Аліни Ліпницької

Де зараз Аліна Ліпницька

До Аліни знову піднялась хвиля уваги після смерті 27-річної блогерки з Варшави Кароліни Кшижак, яка дотримувалась фрукторіанської дієти та важила лиш 22 кілограми.

Аліна Ліпницька зараз проживає в Україні, найімовірніше, в Києві. Вона продовжує активно вести свій блог: публікувати сторіз в інстаграмі та викладати відео у тіктоці, де в неї вже понад 700 тисяч підписників.

Дівчина показує свій відпочинок, приготування їжі та з іронією коментує коментарі хейтерів. Вона спілкується здебільшого російською мовою.

Одне з тікток-відео Аліни Ліпницької:

Як розповіла блогерка, для комфортного життя їй потрібно близько 3,5 тисячі доларів, хоч таку суму заробляти їй ще не вдається.

Дівчина запевнила, що більше не планує скидати вагу, а коли й робить такі заяви, то лише для провокації. Вона вважає, що не нав'язує свої погляди на тіло іншим, а лише робить те, що їй подобається.