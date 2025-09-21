20 сентября в Киеве во Дворце спорта состоялся грандиозный концерт Монатика "Так умеешь только ты". На одной сцене артист собрал немало звезд украинского шоу-бизнеса, а часть из них присутствовала и среди зрителей.

В общем концерт посетили около 11 тысяч человек, которые остались под впечатлением от масштабного и яркого шоу. Подробнее о том, как проходил концерт, кто покорял сцену и какие моменты запомнились зрителям – смотрите далее в материале Show 24.

Так, на разогреве концерта выступила группа юмористов "Львы на джипе", которая перед началом шоу провела благотворительный аукцион. За донат от 500 гривен разыгрывали боксерские перчатки, а за взнос от 300 гривен – сертификат на покупки в adidas.

Благотворительный аукцион на концерте Монатика / Скриншот из инстаграм-сторис Даши Квитковой

Впоследствии на сцену вышел Женя Янович, который зачитал стихотворение о Монатике. Подобные монологи он повторял в течение всего шоу.

Мне понравилось. Это были хорошие строки. Строки, которые написал Дима Монатик. Я считаю их достойными такой публики. Как и его шоу и музыку,

– написал после этого Евгений в Threads.

Женя Янович выступил на концерте Монатика во "Дворце Спорта": смотрите видео онлайн

И уже тогда зал встретил Монатика.

На сцене вместе с Дмитрием также появились девять артистов, которые принимали участие в записи дуэтов для его альбома "Вечно Танцующий Человек": DOROFEEVA, PHIL IT, KOLA, ROXOLANA, Dantes, Алексей Дурнев, OTOY и KAZKA.

Украинские артисты на концерте у Монатика / Скриншоты из инстаграм-сторис

Особой неожиданностью для зрителей стало выступление Alina Pash, которая исполнила с Монатиком их совместный трек "Скромность", несмотря на то, что в последнее время певица живет в Лос-Анджелесе.

Дмитрий Монатик и Alina Pash вместе выступили на концерте: смотрите видео онлайн

В то же время и среди зрителей можно было встретить немало украинских звезд: Джамалу с сыновьями, Алана Бадоева, Наталью Денисенко, Машу Ефросинину с сыном и Еленой Кравец, Славу Демина с сыном, Григория Решетника с женой, Дашу Квиткову с женихом Владимиром Бражко и многих других.

Не обошлось и без других сюрпризов. Так, прямо во время концерта один из зрителей сделал предложение своей возлюбленной на сцене.

А еще Монатик разыграл бейсболку, в которой выступал – ее купили за 50 тысяч гривен, и эти средства также направят на благотворительность.

Завершение концерта было символическим и трогательным – зрители вместе с артистами исполнили гимн Украины.