Alina Pash, Дорофеева и Дантес на одной сцене: в Киеве отгремел грандиозный концерт Монатика
- 20 сентября в Киеве во Дворце спорта состоялся концерт Дмитрия Монатика, на котором выступили известные украинские артисты, такие как DOROFEEVA, Dantes и Alina Pash.
- Концерт сопровождался благотворительными аукционами, в частности розыгрышем бейсболки Монатика за 50 тысяч гривен, и завершился совместным исполнением гимна Украины.
20 сентября в Киеве во Дворце спорта состоялся грандиозный концерт Монатика "Так умеешь только ты". На одной сцене артист собрал немало звезд украинского шоу-бизнеса, а часть из них присутствовала и среди зрителей.
В общем концерт посетили около 11 тысяч человек, которые остались под впечатлением от масштабного и яркого шоу. Подробнее о том, как проходил концерт, кто покорял сцену и какие моменты запомнились зрителям – смотрите далее в материале Show 24.
Так, на разогреве концерта выступила группа юмористов "Львы на джипе", которая перед началом шоу провела благотворительный аукцион. За донат от 500 гривен разыгрывали боксерские перчатки, а за взнос от 300 гривен – сертификат на покупки в adidas.
Впоследствии на сцену вышел Женя Янович, который зачитал стихотворение о Монатике. Подобные монологи он повторял в течение всего шоу.
Мне понравилось. Это были хорошие строки. Строки, которые написал Дима Монатик. Я считаю их достойными такой публики. Как и его шоу и музыку,
– написал после этого Евгений в Threads.
Женя Янович выступил на концерте Монатика во "Дворце Спорта": смотрите видео онлайн
И уже тогда зал встретил Монатика.
На сцене вместе с Дмитрием также появились девять артистов, которые принимали участие в записи дуэтов для его альбома "Вечно Танцующий Человек": DOROFEEVA, PHIL IT, KOLA, ROXOLANA, Dantes, Алексей Дурнев, OTOY и KAZKA.
Украинские артисты на концерте у Монатика / Скриншоты из инстаграм-сторис
Особой неожиданностью для зрителей стало выступление Alina Pash, которая исполнила с Монатиком их совместный трек "Скромность", несмотря на то, что в последнее время певица живет в Лос-Анджелесе.
Дмитрий Монатик и Alina Pash вместе выступили на концерте: смотрите видео онлайн
В то же время и среди зрителей можно было встретить немало украинских звезд: Джамалу с сыновьями, Алана Бадоева, Наталью Денисенко, Машу Ефросинину с сыном и Еленой Кравец, Славу Демина с сыном, Григория Решетника с женой, Дашу Квиткову с женихом Владимиром Бражко и многих других.
Не обошлось и без других сюрпризов. Так, прямо во время концерта один из зрителей сделал предложение своей возлюбленной на сцене.
А еще Монатик разыграл бейсболку, в которой выступал – ее купили за 50 тысяч гривен, и эти средства также направят на благотворительность.
Завершение концерта было символическим и трогательным – зрители вместе с артистами исполнили гимн Украины.