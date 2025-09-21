Alina Pash, Дорофєєва і Дантес на одній сцені: у Києві відгримів грандіозний концерт Монатіка
- 20 вересня у Києві в Палаці спорту відбувся концерт Дмитра Монатіка, на якому виступили відомі українські артисти, такі як DOROFEEVA, Dantes і Alina Pash.
- Концерт супроводжувався благодійними аукціонами, зокрема розіграшем бейсболки Монатіка за 50 тисяч гривень, і завершився спільним виконанням гімну України.
20 вересня у Києві в Палаці спорту відбувся грандіозний концерт Монатіка "Так вмієш лиш ти". На одній сцені артист зібрав чимало зірок українського шоубізнесу, а частина з них була присутня й серед глядачів.
Загалом концерт відвідали близько 11 тисяч людей, які залишилися під враженням від масштабного та яскравого шоу. Детальніше про те, як проходив концерт, хто підкорював сцену і які моменти запам'яталися глядачам – дивіться далі в матеріалі Show 24.
Так, на розігріві концерту були "Леви на джипі", які перед початком шоу провели благодійний аукціон. За донат від 500 гривень розігрували боксерські рукавиці, а за внесок від 300 гривень – сертифікат на покупки в adidas.
Згодом на сцену вийшов Женя Янович, який зачитав вірш про Монатіка. Подібні монологи він повторював протягом усього шоу.
Мені сподобалось. Це були гарні рядки. Рядки, які написав Діма Монатік. Я вважаю їх достойними такої публіки. Як і його шоу та музику,
– написав після цього Євген у Threads.
Женя Янович виступив на концерті Монатіка у "Палаці Спорту": дивіться відео онлайн
І вже тоді зал зустрів Монатіка.
На сцені разом з Дмитром також з'явилися дев'ятеро артистів, які брали участь у записі дуетів для його альбому "Вічно Танцююча Людина": DOROFEEVA, PHIL IT, KOLA, ROXOLANA, Dantes, Олексій Дурнєв, OTOY та KAZKA.
Українські артисти на концерті в Монатіка / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Особливою несподіванкою для глядачів став виступ Alina Pash, яка виконала з Монатіком їхній спільний трек "Скромність", попри те, що останнім часом співачка живе в Лос-Анджелесі.
Дмитро Монатік та Alina Pash разом виступили на концерті: дивіться відео онлайн
До теми Поїздка в Росію, дискваліфікація з Нацвідбору: усі скандали, до яких була причетна Alina Pash
Водночас і серед глядачів можна було зустріти чимало українських зірок: Джамалу з синами, Алана Бадоєва, Наталку Денисенко, Машу Єфросиніну з сином і Оленою Кравець, Славу Дьоміна з сином, Григорія Решетніка з дружиною, Дашу Квіткову з нареченим Володимиром Бражко та багатьох інших.
Не обійшлося і без інших сюрпризів. Так, просто під час концерту один із глядачів освідчився своїй коханій на сцені.
А ще Монатік розіграв бейсболку, у якій виступав – її купили за 50 тисяч гривень, і ці кошти також спрямують на благодійність.
Завершення концерту було символічним і зворушливим – глядачі разом з артистами виконали гімн України.