20 вересня у Києві в Палаці спорту відбувся грандіозний концерт Монатіка "Так вмієш лиш ти". На одній сцені артист зібрав чимало зірок українського шоубізнесу, а частина з них була присутня й серед глядачів.

Загалом концерт відвідали близько 11 тисяч людей, які залишилися під враженням від масштабного та яскравого шоу. Детальніше про те, як проходив концерт, хто підкорював сцену і які моменти запам'яталися глядачам – дивіться далі в матеріалі Show 24.

Так, на розігріві концерту були "Леви на джипі", які перед початком шоу провели благодійний аукціон. За донат від 500 гривень розігрували боксерські рукавиці, а за внесок від 300 гривень – сертифікат на покупки в adidas.

Благодійний аукціон на концерті Монатіка / Скриншот з інстаграм-сторіс Даші Квіткової

Згодом на сцену вийшов Женя Янович, який зачитав вірш про Монатіка. Подібні монологи він повторював протягом усього шоу.

Мені сподобалось. Це були гарні рядки. Рядки, які написав Діма Монатік. Я вважаю їх достойними такої публіки. Як і його шоу та музику,

– написав після цього Євген у Threads.

Женя Янович виступив на концерті Монатіка у "Палаці Спорту": дивіться відео онлайн

І вже тоді зал зустрів Монатіка.

На сцені разом з Дмитром також з'явилися дев'ятеро артистів, які брали участь у записі дуетів для його альбому "Вічно Танцююча Людина": DOROFEEVA, PHIL IT, KOLA, ROXOLANA, Dantes, Олексій Дурнєв, OTOY та KAZKA.

Українські артисти на концерті в Монатіка / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Особливою несподіванкою для глядачів став виступ Alina Pash, яка виконала з Монатіком їхній спільний трек "Скромність", попри те, що останнім часом співачка живе в Лос-Анджелесі.

Дмитро Монатік та Alina Pash разом виступили на концерті: дивіться відео онлайн

Водночас і серед глядачів можна було зустріти чимало українських зірок: Джамалу з синами, Алана Бадоєва, Наталку Денисенко, Машу Єфросиніну з сином і Оленою Кравець, Славу Дьоміна з сином, Григорія Решетніка з дружиною, Дашу Квіткову з нареченим Володимиром Бражко та багатьох інших.

Не обійшлося і без інших сюрпризів. Так, просто під час концерту один із глядачів освідчився своїй коханій на сцені.

А ще Монатік розіграв бейсболку, у якій виступав – її купили за 50 тисяч гривень, і ці кошти також спрямують на благодійність.

Завершення концерту було символічним і зворушливим – глядачі разом з артистами виконали гімн України.