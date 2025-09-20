Крім того, випустили атмосферний кліп. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Артема Пивоварова. Також артисти поділилися деталями співпраці.

Робота з Ziferblat стала частиною авторського проєкту Пивоварова The Вуса, що є продовженням його проєкту "Твої вірші, мої ноти".

Для довідки! "Твої вірші, мої ноти" стартував у 2021 році, щоб популяризувати українську поезію: за цей час Артем Пивоваров з командою різних артистів створив понад 30 композицій на основі віршів класиків і сучасних поетів.

Ідея спільної пісні з Ziferblat виникла в Артема ще минулого року, але серйозна робота над треком розпочалася в червні 2025-го. Артем представив кілька демо-версій, з яких музиканти обрали дві, що зрештою лягли в основу фінальної пісні. Результатом стала драйвова композиція "Будь здоров".

Це перша робота проєкту The Вуса, в якій немає акценту на кумедних історіях чи складних жартах. Кліп "Будь здоров" – це можливість насолоджуватися естетикою. Круговерть цієї історії з ретельно підібраними кольорами та костюмами буквально затягує,

– зазначили в команді Пивоварова.

The Вуса x Ziferblat – "Будь здоров": дивіться кліп онлайн

У коментарях під відео артистів з піснею "Будь здоров", яке вони опублікували в інстаграмі, фани залишили чимало захоплених реакцій на музичну новинку.

"Хітяра";

"Смачно, красиво, стильно";

"Який кайф";

"Кожен кліп The Вуса – окремий шедевр! Все ідеально, як завжди".

Реакція слухачів на трек The Вуса та Ziferblat – "Будь здоров" / Скриншоти з інстаграму

