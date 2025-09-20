А відео виступу за лічені години почало набирати популярність в мережі. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Тіни Кароль.

Так, на своєму концерті в Рівному, який відбувся 19 вересня в Міському Будинку культури, Тіна Кароль підготувала для глядачів особливий сюрприз. Співачка запросила на сцену 17-річну рівнянку Дар'ю Бугайчук, свою віддану шанувальницю та талановиту вокалістку. Разом вони виконали хіт "Що ти наробила", і ця несподівана колаборація стала одним із найемоційніших моментів вечора.

Я хочу, щоб ви запам'ятали Дашу, любили, слухали й зичили їй тільки успіху на сцені. Просто фантастична виконавиця,

– сказала після їхнього виступу Тіна Кароль.

Своєю чергою дівчина подякувала співачці й підкреслила, що та її надихає.

Хто така Дар'я Бугайчук?

Дівчина у 2012 році стала учасницею шоу "Голос. Діти 5": на сліпих прослуховуваннях 10-річна Дар'я виконала пісню "Антарктида" гурту The Hardkiss. Її талант оцінили всі судді, проте дівчина обрала команду "Время и Стекло". Дівчина дійшла до етапу супербоїв, покинувши проєкт за крок до прямих ефірів.

У 2018 році вона стала срібною призеркою Чорноморських ігор.

Бугайчук двічі брала участь у конкурсі Dity.Help Music, який підтримує талановитих дітей України. У 2025 році перемогла в категорії "Вокалісти (16-18 років)" із піснею Тіни Кароль "Що ти наробила". Журі очолювала сама співачка, яка була вражена виступом юної рівнянки.