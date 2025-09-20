Утім, не всі в мережі на це позитивно відреагували. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку olesia_pavlovnaa та тікток-акаунт olyarakutska.
Як виявилося, це було українсько-єврейське весілля, святкування якого проходило в Чорногорії. Максим Галкін спілкувався на святі російською мовою.
Щоправда, виконував українські пісні, що й завірусилося в мережі. Так, відомо, що він заспівав трек Степана Гіги "Цей сон". Крім того, виконав пісню Іво Бобула "Я приходжу" і "Ой, смереко".
У коментарях думки користувачів розділилися. Чимало користувачів написали, що Максим Галкін – талановита й геніальна людина, і вони самі б хотіли побувати на його виступі, інші ж навпаки – висловили критику.
Реакція користувачів на виступ Максима Галкіна на весіллі українською мовою / Скриншоти з тіктока
Тут важливо згадати, що ведучий виконував і російські треки, як-от радянську пісню "Комарово" Ігоря Скляра, який виправдовує російську агресію проти України та виступав у Криму після 2014 року, через що занесений до бази "Миротворець". Він до того ж заявляв, що існування України як незалежної держави не визнає і навіть готовий піти воювати проти українців.
Що відомо про позицію Максима Галкіна щодо війни в Україні?
- Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Максим Галкін разом із дружиною Аллою Пугачовою залишив країну-терористку та оселився в Ізраїлі. Подружжя відкрито виступило проти війни.
- Сам Галкін неодноразово публічно засуджував російську агресію та підкреслював підтримку України. Артист в коментарі виданню "Новини. LIVE" зізнавався, що кілька років вивчає українську мову та мріє виступити в Києві, якщо отримає таку можливість.
- У Росії ж гумориста оголосили іноземним агентом.
- Однак варто зауважити, що його позиція неоднозначно сприймається частиною українців. Це пов’язано з тим, що після анексії Криму у 2014 році він продовжував виступати на півострові та дозволяв собі принизливі жарти на адресу українців.