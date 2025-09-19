Після хвилі критики Яна перепросила перед фанами та пояснила, що саме мала на увазі. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку Jerry Heil в Threads.

У пості виконавиця написала, що не бачить сенсу у зверненні до психотерапевтів.

В чому прикол іти в терапію і платити комусь за свої травми? Я з сім'ї підприємців. Все, що мене не вбиває, має стати піснею. Життя дало мені травму – я її монетизую. Невдалі стосунки мають приносити вам роялті, шановні! (Щоб якщо розбите серце кровоточить, можна було закрити рану доларовою купюрою),

– написала співачка.

Таке порівняння користувачі мережі назвали некоректним і навіть небезпечним, адже воно применшує важливість психічного здоров'я. Люди наголосили: психотерапія потрібна не для того, щоб "платити за травми", а щоб навчитися їх проживати, не переносити на інших (зокрема дітей), а також не дозволяти минулому керувати життям.

"Склеїти з розбитого серця пісню можна, звісно. А терапія допоможе тобі залікувати тріщини в грудях, стати сильніше, йти далі";

"Психічне здоров'я важливе і за ним важливо так само слідкувати, як і за хворобами серця, кісток, шлунок і ще будь-чого".

Jerry Heil розкритикували в Threads / Скриншоти з мережі

Утім, були й ті, хто підтримав позицію Jerry Heil. Прихильники зазначали, що її допис – це своєрідний сарказм, у якому є частка правди: сильні переживання дійсно часто стають основою для творчості.

"Так вдало написала пост з майстерно завуальованим сарказмом, що всі побігли або хейтить або писать свою експертну думку. Талановита людина, талановита у всьому";

"Яно, Ви неймовірна, я захоплююсь вами та вашою творчістю і повністю згодна з вашим дописом. Зрозуміють лише творчі люди".

Jerry Heil підтримали в Threads / Скриншоти з мережі

Як Jerry Heil відреагувала на хейт?

Після сотні коментарів артистка зробила ще одну заяву. Вона пояснила, що її слова були самоіронією.

Треба геть не мати клепки, щоб публічно засудити настільки важливу професію. Перепрошую щиро, якщо комусь зробила цим дописом неприємно,

– зазначила співачка.





Jerry Heil відреагувала на хейт / Скриншот з Threads

