Іво Бобул взяв участь у програмі "Зі своїми по суті", де, на думку громадськості, порушив культуру спілкування, називаючи ведучу "сонечком" і звертаючись до неї на "ти", пише Show24 з посиланням на інтерв'ю.

Не пропустіть Я зірвався з ланцюга, – зірка "Ліги сміху" зізнався, що зраджував вагітну дружину

Журналістка поцікавилась у народного артиста, чи, можливо, він заздрить сучасним виконавцям, що вони можуть скоротити свій шлях до популярності, ніж це було у часи становлення Іво Бобула. Співак почав відповідь з фрази "сонечко моє".

Сонечко моє, у мене немає ні зіркової хвороби, ні заздрості. Якби хоч один з артистів пройшов те, що я поки що досяг всього, було б усе по-іншому. Немає справедливості в цьому,

– заявив артист.

Чоловік зауважив, що сучасна молодь має шукати продюсерів. У відповідь Єлизавета поцікавилась, чи допомагає якось співак новому поколінню. Він сказав, що дає поради, а вкінці додав, що молодь зараз кмітлива, тому сама розбереться, що потрібно робити. Після цього виконавець неодноразово звертався до ведучої через "ти", що ще більше обурило глядачів.

Інтерв'ю Іви Бобула у програмі "Зі своїми по суті": дивіться відео онлайн

У коментарях під відео розгорілись справжні баталії зі звинуваченнями у бік артиста щодо зіркової хвороби, нетактовної поведінки та відсутності хороших людських якостей.

"Вподобайку поставила ведучій, яка так мужньо трималась".

"Уявляю яких зусиль пані ведучій вартувало не реагувати на знецінюючі звертання, відверту зверхність та менсплейнінг Іво. Для мене героїнею інтерв'ю була саме пані Єлизавета, бо цікаво було спостерігати за її реакціями та формулюванням питань. Дякую!".

"Мабуть, Іво Бобулу краще співати, ніж говорити. Не знаю як пані Єлизавета цю розмову витримала".

"Додивлюся цю розмову, почала вранці…Аж не віриться, який дрімучий совок, який глупий чоловік… Не уявляю, як це витримати… Схиляюсь перед спокоєм, незворушністю, професіоналізмом Єлизавети…".

"Бобул талановитий співак. Але схоже, що як людина то таке собі…".

"Господи, хто змусив Єлизавету сісти навпроти цього хама і дуже обмеженого нарциса? Мені вистачило розмови з Антонюк (опустимо роль Емми)… але він жахливий…".

У які скандали раніше потрапляв Іво Бобул?