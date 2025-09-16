За його словами, він зустрів Настю (теперішню дружину – ред. 24 Канал), після розриву з дівчиною, з якою був разом сім з половиною років. Тоді у нього було бажання насолодитись іншими дівчатами, пише Show24 з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

Зрада трапилась 12 років тому, коли Настя була вагітна первістком. Чоловік сам розповів про це коханій і запевняє, що дуже шкодує, що допустив такий розвиток подій. Та все ж невірність Олександра підкосила рівень довіри жінки.

"На початку стосунків я поводив себе не дуже, я зраджував. І вона дізналася про це, коли була вагітна. Дуже шкодую. Вона мене дуже любила. А я зірвався з ланцюга. Зараз розумію, що дуже погано вчинив. Це вплинуло на наші стосунки. Був флірт і це теж давало трохи по стосунках. Зараз максимально стараюсь, бо я вже досить її наображав. Вона не заслуговує на все те, що було. Але я дуже її люблю, готовий на всі речі, щоб все було гаразд. Щиро вірю, що це назавжди", – зізнався гуморист.

Олександр Степаненко з дружиною Настею / Фото з інстаграму

Комік також розповів, що він веде різні заходи, а дівчата, які є гостями, можуть собі дозволяти більше, ніж годиться. Дружині Олександра це дуже сильно не подобається. Степаненко також розповідає, що тоді (після перших відносин – ред. 24 Канал) йому не треба було вступати у стосунки, а просто нагулятись.

Олександр Степаненко розповів про зраду вагітній дружині: дивіться відео онлайн

Та попри це, гуморист намагається зробити все, щоб кохана у ньому не сумнівалась й вони були разом усе життя.

