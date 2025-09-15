До того ж вона розкрила подробиці про ці стосунки, здивувавши фанів своєю заявою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Миронець.

Так, Аліна зізналася, що не вважає їх із Сашею справжньою парою. За її словами, між ними була не романтична історія, а радше партнерство і дружба.

Саша нестабільний, чим він і прекрасний. Я такого кадра ще не зустрічала, а це означає неоціненний досвід… Ми, залишаючись чесними, сіли й сказали одне одному про те, що ми не пара і ніколи нею не були. Це не було кохання жінки й чоловіка. Це була любов людини до іншої людини,

– Миронець.

Волошин розійшовся зі своєю новою дівчиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Волошина та Миронець?