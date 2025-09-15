Час від часу він з'являється у публічному просторі, бере участь у розважальних шоу і дає інтерв'ю. Зараз він ділиться кадрами побуту військового, пише Show24 з посиланням на інстаграм Лузана.

Не пропустіть Фіналіст проєкту "Мастер Шеф" Денис Савенко покинув Україну та пояснив своє рішення

Спершу Андрій поцікавився, як справи у підписників, опублікувавши фото у камуфляжі та берцях. Він зазначив, що у нього все добре й підкреслив, що 8-й місяць на бойових завданнях пролетів доволі непомітно.

Андрій Лузан розповів про свій стан справ у війську / Скриншот з інстаграм-сторіс

Військовий показав, що найбільше у побуті дошкуляють комарі. Їх доволі багато й вони дещо ускладнюють життя. Та Лузан показав, що має спосіб боротись з такими гостями. Він підпалює спеціальний "серпантин", який негативно впливає на комах. Андрій називає це "комариним РЕБом".

Андрій Лузан показав, як бореться з комарами / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Андрія Лузана?