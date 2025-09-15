Час від часу він з'являється у публічному просторі, бере участь у розважальних шоу і дає інтерв'ю. Зараз він ділиться кадрами побуту військового, пише Show24 з посиланням на інстаграм Лузана.
Спершу Андрій поцікавився, як справи у підписників, опублікувавши фото у камуфляжі та берцях. Він зазначив, що у нього все добре й підкреслив, що 8-й місяць на бойових завданнях пролетів доволі непомітно.
Андрій Лузан розповів про свій стан справ у війську / Скриншот з інстаграм-сторіс
Військовий показав, що найбільше у побуті дошкуляють комарі. Їх доволі багато й вони дещо ускладнюють життя. Та Лузан показав, що має спосіб боротись з такими гостями. Він підпалює спеціальний "серпантин", який негативно впливає на комах. Андрій називає це "комариним РЕБом".
Андрій Лузан показав, як бореться з комарами / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про Андрія Лузана?
- Комік народився у 1985 році й має українське та корейське коріння.
- У 2019 році Лузан, Зирянов і Міхієнко заснували проєкт "Леви на джипі". Це шоу дуже сильно відрізняється від інших в українському медіапросторі. Лузан також створив благодійний фонд LNJ, де збирають гроші на потреби армії.
- Сьогодні Андрій – військовий. Його головне завдання – знешкодити якомога більше логістики й сил ворога, щоб полегшити роботу піхотинцям та штурмовикам.
- Що стосується особистого життя, то захисник думає про сім'ю, але наразі не готовий стати батьком. Він переконаний, що це буде егоїстично приводити дитину у світ, де у найближчі років 10-20 не буде нічого хорошого.