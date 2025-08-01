У новому інтерв'ю Лузан розповів, чим займається у війську. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Pressing.

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Андрій Лузан є оператором дрона. Військовослужбовець каже, що головне завдання – знешкодити якомога більше логістики й сил ворога, щоб полегшити роботу піхотинцям та штурмовикам.

Комік зізнався, що кожна невдача дуже тисне морально. Чоловік розповів про свій перший виліт на особовий склад противника. За словами Лузана, він сильно хвилювався.

У мене серце фігачило так, що закладало вуха. Просто такі нерви були. На техніку, на гармату якусь першу залітав спокійно,

– зазначив Андрій.

Інтерв'ю з Андрієм Лузаном: дивіться відео онлайн

Лузан додав, що хвилювання заважає під час виконання бойового завдання.

Я зрозумів одну тему в FPV. Якщо ти повністю відпускаєш, чисто на інстинктах літаєш, ти – це дрон, ти керуєш дроном, ти не задумуєшся, як ти крутиш стіки, то все виходить. Як тільки ти починаєш думати: "Дуже важливо попасти, якщо я не попаду…" – все йде погано,

– поділився він.

Військовослужбовець зауважив, що важливо ускладнити логістику ворога.

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