У своєму блозі хлопець повідомив, що покинув Україну та переїхав до Праги, де буде разом зі своєю дівчиною, пише Show24 з посиланням на відео у тіктоці Дениса.

Нещодавно на певний час Савенко зник зі свого блоку, через що його шанувальники почали хвилюватись. Та декілька годин тому кулінар опублікував ролик у якому все пояснив. Виявилось, що хлопець виїхав з України. За його словами, рішення далось йому важко, але зараз він перебуває у Празі.

Денис переконує, що на це повпливало декілька причин.

  • Йому морально важко було жити у Харкові. Кухар каже, що не може нормально функціонувати під постійними обстрілами.
  • У Празі живе та навчається дівчина кулінара.
  • У цьому місці йому вже вдалось знайти перспективну роботу.

Він також зауважив, що і блог зміниться. Тепер шанувальники зможуть бачити більше подорожей, професійну кухню, цікаві ідеї страв, життя кухаря.

@denys.savenko Життя обернулось на 180° Дуже складне рішення, але зараз, воно мені необхідне. Дякую за ваші теплі слова, побажання, переживання. Це найцінніше для мене. Блог трохи зміниться: професійна кухня, подорожі, все про роботу та життя в Чехії і звісно обмін позитивною енергетикою з вами(як це було і раніше) Я впевнений ми з вами ще побачимось і почуємось. Всіх обійняв? #мастершеф15 #стб #мастершеф #прага ♬ Pieces of Memory - Carlos Carty

Варто зазначити, що Денис зміг виїхати з України, адже йому 21 рік.

Нагадаємо, що раніше уряд дозволив чоловікам від 18 до 22 років включно виїжджати з країни без обмежень на час дії воєнного стану.

А коментарі під відео розділились на дві категорії: перша – ті, що підтримують рішення Савенка, другі – які незадоволені таким вчинком.

  • "Так, звичайно, а інші чоловіки, які боронять зараз нашу державу, і родину автора, в тому числі прямо супер стягують все. А Денис вже не витримує чистити картоплю в Харкові. Нехай щастить".
  • "А стільки було слів про Україну, тепер все зрозуміло …. Дуже розчарований. "Морально не вивозиш" – смішно чути. Сам з Харкова, питання, що потрібно вивозити, не розумію".
  • "Удачі тобі. Ти талановитий хлопець, молодець".
  • "Бажаю успіхів і натхнення у чужій країні".
  • "Денис, не залишай свою справу і завжди займайся кухнею, бо ти справжній кухар".

Які ще чоловіки виїхали з України під час повномасштабної війни?

  • Валерій Жидков, відомий під сценічним ім'ям "Тамбовський вовк", виїхав з України без попереднього попередження й більше не працює на Студію "Квартал 95".
  • Влітку 2022 року до США перебрався жити Олександр Еллерт. За його словами, з України виїхав офіційно.
  • Андрій Щегель – учасник подкасту Srakadupa та український комік, за дозволом Мінкульту виїхав з України у благодійних цілях, але, коли прибув до Туреччини, зробив заяву, що поки в Україні війна, додому не повернеться, а за кордоном "класно проводить час в комфортній психологічній обстановці".
  • Олександр Волошин пояснив свою втечу з країни обуренням системою та відсутністю свободи слова. До України блогер повертатись не планує.
  • Репер і блогер Kyivstoner на початку вторгнення був із сім'єю в Україні, але згодом переїхав до США. За словами дружини Альберта, чоловік давно має американське громадянство, тому виїхав законно.