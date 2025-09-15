У своєму блозі хлопець повідомив, що покинув Україну та переїхав до Праги, де буде разом зі своєю дівчиною, пише Show24 з посиланням на відео у тіктоці Дениса.
Нещодавно на певний час Савенко зник зі свого блоку, через що його шанувальники почали хвилюватись. Та декілька годин тому кулінар опублікував ролик у якому все пояснив. Виявилось, що хлопець виїхав з України. За його словами, рішення далось йому важко, але зараз він перебуває у Празі.
Денис переконує, що на це повпливало декілька причин.
- Йому морально важко було жити у Харкові. Кухар каже, що не може нормально функціонувати під постійними обстрілами.
- У Празі живе та навчається дівчина кулінара.
- У цьому місці йому вже вдалось знайти перспективну роботу.
Він також зауважив, що і блог зміниться. Тепер шанувальники зможуть бачити більше подорожей, професійну кухню, цікаві ідеї страв, життя кухаря.
Варто зазначити, що Денис зміг виїхати з України, адже йому 21 рік.
Нагадаємо, що раніше уряд дозволив чоловікам від 18 до 22 років включно виїжджати з країни без обмежень на час дії воєнного стану.
А коментарі під відео розділились на дві категорії: перша – ті, що підтримують рішення Савенка, другі – які незадоволені таким вчинком.
- "Так, звичайно, а інші чоловіки, які боронять зараз нашу державу, і родину автора, в тому числі прямо супер стягують все. А Денис вже не витримує чистити картоплю в Харкові. Нехай щастить".
- "А стільки було слів про Україну, тепер все зрозуміло …. Дуже розчарований. "Морально не вивозиш" – смішно чути. Сам з Харкова, питання, що потрібно вивозити, не розумію".
- "Удачі тобі. Ти талановитий хлопець, молодець".
- "Бажаю успіхів і натхнення у чужій країні".
- "Денис, не залишай свою справу і завжди займайся кухнею, бо ти справжній кухар".
Які ще чоловіки виїхали з України під час повномасштабної війни?
- Валерій Жидков, відомий під сценічним ім'ям "Тамбовський вовк", виїхав з України без попереднього попередження й більше не працює на Студію "Квартал 95".
- Влітку 2022 року до США перебрався жити Олександр Еллерт. За його словами, з України виїхав офіційно.
- Андрій Щегель – учасник подкасту Srakadupa та український комік, за дозволом Мінкульту виїхав з України у благодійних цілях, але, коли прибув до Туреччини, зробив заяву, що поки в Україні війна, додому не повернеться, а за кордоном "класно проводить час в комфортній психологічній обстановці".
- Олександр Волошин пояснив свою втечу з країни обуренням системою та відсутністю свободи слова. До України блогер повертатись не планує.
- Репер і блогер Kyivstoner на початку вторгнення був із сім'єю в Україні, але згодом переїхав до США. За словами дружини Альберта, чоловік давно має американське громадянство, тому виїхав законно.