Время от времени он появляется в публичном пространстве, участвует в развлекательных шоу и дает интервью. Сейчас он делится кадрами быта военного, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Лузана.

Не пропустите Финалист проекта "Мастер Шеф" Денис Савенко покинул Украину и объяснил свое решение

Сначала Андрей поинтересовался, как дела у подписчиков, опубликовав фото в камуфляже и берцах. Он отметил, что у него все хорошо и подчеркнул, что 8-й месяц на боевых задачах пролетел довольно незаметно.

Андрей Лузан рассказал о своем положении дел в армии / Скриншот из инстаграм-сторис

Военный показал, что больше всего в быту донимают комары. Их довольно много и они несколько усложняют жизнь. Лузан показал, что имеет способ бороться с такими гостями. Он поджигает специальный "серпантин", который негативно влияет на насекомых. Андрей называет это "комариным РЭБом".

Андрей Лузан показал, как борется с комарами / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об Андрее Лузане?