Время от времени он появляется в публичном пространстве, участвует в развлекательных шоу и дает интервью. Сейчас он делится кадрами быта военного, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Лузана.
Сначала Андрей поинтересовался, как дела у подписчиков, опубликовав фото в камуфляже и берцах. Он отметил, что у него все хорошо и подчеркнул, что 8-й месяц на боевых задачах пролетел довольно незаметно.
Андрей Лузан рассказал о своем положении дел в армии / Скриншот из инстаграм-сторис
Военный показал, что больше всего в быту донимают комары. Их довольно много и они несколько усложняют жизнь. Лузан показал, что имеет способ бороться с такими гостями. Он поджигает специальный "серпантин", который негативно влияет на насекомых. Андрей называет это "комариным РЭБом".
Андрей Лузан показал, как борется с комарами / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об Андрее Лузане?
- Комик родился в 1985 году и имеет украинские и корейские корни.
- В 2019 году Лузан, Зирянов и Михиенко основали проект "Львы на джипе". Это шоу очень сильно отличается от других в украинском медиапространстве. Лузан также создал благотворительный фонд LNJ, где собирают деньги на нужды армии.
- Сегодня Андрей – военный. Его главная задача – обезвредить как можно больше логистики и сил врага, чтобы облегчить работу пехотинцам и штурмовикам.
- Что касается личной жизни, то защитник думает о семье, но пока не готов стать отцом. Он убежден, что это будет эгоистично приводить ребенка в мир, где в ближайшие лет 10-20 не будет ничего хорошего.