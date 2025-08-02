Об отцовстве Лузан заговорил в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Pressing.

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Андрей Лузан поделился, что думает о семье, но пока не готов стать отцом.

Насколько это будет эгоистично – приводить в этот мир ребенка, если впереди, по моему мнению, нас ничего классного ближайшие 10-20 лет не ожидает. Я считаю, что рождение ребенка – это очень ответственный шаг,

– сказал он.

Комик добавил, что не хочет испытывать стресс относительно будущего своего ребенка. В то же время Лузан отметил, что если война затянется, то он серьезно задумается об отцовстве.

Я не хочу, чтобы у меня был огромный отрыв от своего ребенка. Хотя он уже будет существенный. Я родился, когда моему отцу было 25,

– добавил Андрей.

Он подчеркнул, что сейчас сложно строить планы.

Хочется вкладывать в следующее поколение. Это важно. Но сейчас мы переходим в такой этап истории, что, возможно, у нас изменится институт семьи. Возможно, у нас отношение к детям будет другое. Даже технологии – сейчас идет переломный момент. Можно не угадать. Я больше всего за это боюсь,

– отметил комик.

Интервью с Андреем Лузаном: смотрите видео онлайн

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