Про батьківство Лузан заговорив у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Pressing.

Теж цікаво Учасник "Левів на джипі" Андрій Лузан розповів, чим займається у ЗСУ

Андрій Лузан поділився, що думає про сім'ю, але наразі не готовий стати батьком.

Наскільки це буде егоїстично – приводити в цей світ дитину, якщо попереду, на мою думку, нас нічого класного найближчі 10-20 років не очікує. Я вважаю, що народження дитини – це дуже відповідальний крок,

– сказав він.

Комік додав, що не хоче відчувати стрес щодо майбутнього своєї дитини. Водночас Лузан зауважив, що якщо війна затягнеться, то він серйозно задумається про батьківство.

Я не хочу, щоб у мене був величезний відрив від своєї дитини. Хоча він уже буде суттєвий. Я народився, коли моєму батькові було 25,

– додав Андрій.

Він підкреслив, що зараз складно будувати плани.

Хочеться вкладати у наступне покоління. Це важливо. Але зараз ми переходимо в такий етап історії, що, можливо, у нас зміниться інститут сім'ї. Можливо, у нас ставлення до дітей буде інше. Навіть технології – зараз іде переломний момент. Можна не вгадати. Я найбільше за це боюсь,

– зазначив комік.

Інтерв'ю з Андрієм Лузаном: дивіться відео онлайн

Раніше ми повідомляли, що фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стануть батьками.