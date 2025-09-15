К тому же она раскрыла подробности об этих отношениях, удивив фанов своим заявлением. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Миронец.
Вас также может заинтересовать Андрей Лузан, который служит в ВСУ, показал условия, в которых сейчас находится
Так, Алина призналась, что не считает их с Сашей настоящей парой. По ее словам, между ними была не романтическая история, а скорее партнерство и дружба.
Саша нестабильный, чем он и прекрасен. Я такого кадра еще не встречала, а это значит неоценимый опыт... Мы, оставаясь честными, сели и сказали друг другу о том, что мы не пара и никогда ею не были. Это не была любовь женщины и мужчины. Это была любовь человека к другому человеку,
– Миронец.
Волошин разошелся со своей новой девушкой /Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Волошина и Миронец?
- О их роман стало известно в начале августа.
- Как рассказывал Александр, они с девушкой познакомились благодаря соцсетям, а впоследствии решили встретиться.
- Их отношения развивались стремительно – уже через несколько дней после знакомства они стали партнерами.
- Волошин тогда признавался, что больше всего ценит откровенность в отношениях и даже говорил о планах относительно детей.
- Сейчас же их пути разошлись: Александр отправился в путешествие домом на колесах, а Алина пошла паломническим маршрутом в Сантьяго-де-Компостела в Испании.