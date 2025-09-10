Дівчина відповіла ще на кілька питань про розлучення, які поставили підписники. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.
Іванна розповіла, що їх з Романом Сасанчином офіційно розлучать до кінця року. Дівчина спростувала чутки, що стосунки завершилися через зраду, однак не розкрила причини.
Причин багато, але я не хочу це тут висвітлювати!,
– підкреслила вона.
Іванна також зазначила, що після розлучення Сасанчин буде спілкуватися з донькою.
Коротко про стосунки Романа та Іванни
Їхнє знайомство відбулося у 2020 році в компанії спільних друзів. Через кілька місяців Роман та Іванна з'їхались. Вони жили в Києві на квартирі, яку співак виграв на проєкті "Голос країни".
Сасанчин освідчився дівчині у 2021 році, потім вони одружилися. 30 грудня Іванна народила доньку Елізабет.
У квітні 2022 року дружина співака повідомила, що вони "більше не сім'я". Однак тоді подружжя сильно посварилося. Узимку 2023 року Іванна та Роман обвінчалися.