Дівчина відповіла ще на кілька питань про розлучення, які поставили підписники. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Іванна розповіла, що їх з Романом Сасанчином офіційно розлучать до кінця року. Дівчина спростувала чутки, що стосунки завершилися через зраду, однак не розкрила причини.

Причин багато, але я не хочу це тут висвітлювати!,

– підкреслила вона.

Іванна також зазначила, що після розлучення Сасанчин буде спілкуватися з донькою.

Коротко про стосунки Романа та Іванни