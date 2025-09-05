Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Сасанчина. Кохана співака теж вийшла на зв'язок.

В Instagram Stories Роман Сасанчин поділився чорно-білою фотографією з дружиною Іванною, до якої додав емодзі розбитого серця. Співак також прикріпив повідомлення, яке, ймовірно, надіслав дівчині:

Нехай тебе хтось полюбить так, як зараз я люблю, але зробить те, чого я не зміг,

– написав він.

Роман Сасанчин натякнув на розлучення з дружиною / Скриншот з інстаграму співака

Сасанчин повідомив, що пропаде з соціальних мереж на тривалий час, адже в його житті занадто багато всього відбувається.

Роман Сасанчин пропаде з соцмереж / Скриншот з інстаграму співака