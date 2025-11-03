Сасанчин показав романтичне фото з загадковою дівчиною. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм.

Роман Сасанчик опублікував фотографію, на якій цілує дівчину, однак її обличчя повністю не видно. Співак не поділився подробицями, а лише додав емоджі червоного сердечка.

Підписники поцікавились у Сасанчина, чи радий він за колишню обраницю Іванну. Річ у тім, що днями дівчина повідомила в інстаграмі, що перебуває у стосунках.

Щиро радий за неї,

– відповів Роман.

Роман Сасанчин натякнув на нові стосунки / Скриншот з інстаграму співака

Крім того, Роман Сасанчин зізнався, що радий, що Іванна пішла з його життя. Співак усвідомив, що вона не його людина.

Тепер я дійсно щасливий, а ці втрачені роки – це лише крутий досвід, як не потрібно робити,

– зазначив Сасанчин.

Роман Сасанчин про Іванну / Скриншот з інстаграму співака

