Сасанчин показав романтичне фото з загадковою дівчиною. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм.
Читайте також Роман Сасанчин зробив заяву про опіку над дочкою після розлучення: "Маю бажання забрати до себе"
Роман Сасанчик опублікував фотографію, на якій цілує дівчину, однак її обличчя повністю не видно. Співак не поділився подробицями, а лише додав емоджі червоного сердечка.
Підписники поцікавились у Сасанчина, чи радий він за колишню обраницю Іванну. Річ у тім, що днями дівчина повідомила в інстаграмі, що перебуває у стосунках.
Щиро радий за неї,
– відповів Роман.
Роман Сасанчин натякнув на нові стосунки / Скриншот з інстаграму співака
Крім того, Роман Сасанчин зізнався, що радий, що Іванна пішла з його життя. Співак усвідомив, що вона не його людина.
Тепер я дійсно щасливий, а ці втрачені роки – це лише крутий досвід, як не потрібно робити,
– зазначив Сасанчин.
Роман Сасанчин про Іванну / Скриншот з інстаграму співака
Коли Роман та Іванна оголосили про розлучення?
На початку вересня Роман Сасанчин натякнув на розлучення з дружиною. Він опублікував чорно-біле фото з Іванною і написав: "Нехай тебе хтось полюбить так, як зараз я люблю, але зробить те, чого я не зміг".
Згодом Іванна підтвердила, що вони розлучаються. Пара була разом майже 6 років.
Роман та Іванна не розкривають причини. Дівчина лише ділилась, що стосунки завершились не через зраду, і що їх мають офіційно розлучити до кінця року.
Сасанчини виховують спільну доньку Елізабет.