Роман Сасанчин відповів на найпопулярніші запитання від своїх прихильників на своїй сторінці в інстаграм-сторіз. Артист розповів, що зараз його донька живе з мамою за кордоном.

Поки війна та обстріли, мені спокійніше, щоб вона була у безпеці. Але на майбутнє маю бажання забрати до себе,

– зауважив Роман Сасанчин.



Роман Сасанчин про доньку / Фото з інстаграм-сторіз Романа Сасанчина

Співак також відповів на запитання, чи не буде Іванна проти того, щоб Еліза жила з батьком. Роман зазначив, що в обох батьків рівні права стосовно дитини.

У майбутньому він хотів би, щоб дівчинка здобувала освіту в Україні та бачилась з обома батьками. Артист готовий домовлятися з колишньою дружиною, якщо виникне різнобічність.

"На дитину у нас абсолютно рівні права, тому "проти" чи "не проти", – це питання, яке точно буде вирішуватись. Я в неї забирати дитину не хочу, але маю бажання, щоб дитина здобувала українську освіту, бачилась з обома батьками й була щаслива! Але якщо Іванка і надалі залишатиметься за кордоном, доведеться якось про це домовитися", – зауважив Роман Сасанчин.



Додамо, що раніше на запитання щодо виховання доньки після розлучення відповідала й сама Іванна Сасанчин на своїй інстаграм-сторінці. Зокрема, вона запевнила, що Роман буде бачитися та спілкуватися з Елізабет.

Що відомо про розлучення Романа та Іванни Сасанчинів?