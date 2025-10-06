Роман Сасанчин ответил на самые популярные вопросы от своих поклонников на своей странице в инстаграм-сториз. Артист рассказал, что сейчас его дочь живет с мамой за границей.
Пока война и обстрелы, мне спокойнее, чтобы она была в безопасности. Но на будущее имею желание забрать к себе,
– отметил Роман Сасанчин.
Роман Сасанчин о дочери / Фото из инстаграм-сториз Романа Сасанчина
Певец также ответил на вопрос, не будет ли Иванна против того, чтобы Элиза жила с отцом. Роман отметил, что у обоих родителей равные права по отношению к ребенку.
В будущем он хотел бы, чтобы девочка получала образование в Украине и виделась с обоими родителями. Артист готов договариваться с бывшей женой, если возникнет разносторонность.
"На ребенка у нас абсолютно равные права, поэтому "против" или "не против", – это вопрос, который точно будет решаться. Я у нее забирать ребенка не хочу, но есть желание, чтобы ребенок получал украинское образование, виделся с обоими родителями и был счастлив! Но если Иванка и в дальнейшем будет оставаться за границей, придется как-то об этом договориться", – отметил Роман Сасанчин.
Добавим, что ранее на вопрос о воспитании дочери после развода отвечала и сама Иванна Сасанчин на своей инстаграм-странице. В частности, она заверила, что Роман будет видеться и общаться с Элизабет.
Что известно о разводе Романа и Иванны Сасанчин?
Роман и Иванна поженились в декабре 2021 года, а через месяц стали родителями дочери Элизабет.
Звездная пара не скрывала, что переживала кризисы в браке. Однако в сентябре этого года как Роман, так и Иванна начали намекать на развод.
Впоследствии Иванна Сасанчин подтвердила, что их брак подошел к концу. Она сообщила, что официальный развод произойдет до конца года. Девушка рассказала, что причин такого решения было много, однако среди них точно нет измены.
Роман Сасанчин в свою очередь сказал, что инициатором развода стала Иванна.