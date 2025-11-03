Сасанчин показал романтическое фото с загадочной девушкой. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм.
Роман Сасанчик опубликовал фотографию, на которой целует девушку, однако ее лица полностью не видно. Певец не поделился подробностями, а лишь добавил эмоджи красного сердечка.
Подписчики поинтересовались у Сасанчина, рад ли он за бывшую избранницу Иванну. Дело в том, что на днях девушка сообщила в инстаграме, что у нее есть отношения.
Искренне рад за нее,
– ответил Роман.
Роман Сасанчин намекнул на новые отношения / Скриншот из инстаграма певца
Кроме того, Роман Сасанчин признался, что рад, что Иванна ушла из его жизни. Певец осознал, что она не его человек.
Теперь я действительно счастлив, а эти потерянные годы – это лишь крутой опыт, как не нужно делать,
– отметил Сасанчин.
Роман Сасанчин об Иванне / Скриншот из инстаграма певца
Когда Роман и Иванна объявили о разводе?
В начале сентября Роман Сасанчин намекнул на развод с женой. Он опубликовал черно-белое фото с Иванной и написал: "Пусть тебя кто-то полюбит так, как сейчас я люблю, но сделает то, чего я не смог".
Позже Иванна подтвердила, что они разводятся. Пара была вместе почти 6 лет.
Роман и Иванна не раскрывают причины. Девушка только делилась, что отношения завершились не из-за измены, и что их должны официально развести до конца года.
Сасанчины воспитывают общую дочь Элизабет.