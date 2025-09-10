Девушка ответила еще на несколько вопросов о разводе, которые задали подписчики. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Иванна рассказала, что их с Романом Сасанчином официально разведут до конца года. Девушка опровергла слухи, что отношения завершились из-за измены, однако не раскрыла причины.
Причин много, но я не хочу это здесь освещать!,
– подчеркнула она.
Роман Сасанчин разводится с женой / Скриншот из инстаграма Иванны
Роман Сасанчин и Иванна не разводятся из-за измены / Скриншот из инстаграма девушки
Жена Романа Сасанчина не раскрыла причины развода / Скриншот из инстаграма Иванны
Иванна также отметила, что после развода Сасанчин будет общаться с дочерью.
Роман Сасанчин будет общаться с дочерью / Скриншот из инстаграма Иванны
Коротко об отношениях Романа и Иванны
Их знакомство состоялось в 2020 году в компании общих друзей. Через несколько месяцев Роман и Иванна съехались. Они жили в Киеве на квартире, которую певец выиграл на проекте "Голос страны".
Сасанчин сделал девушке предложение в 2021 году, потом они поженились. 30 декабря Иванна родила дочь Элизабет.
В апреле 2022 года жена певца сообщила, что они "больше не семья". Однако тогда супруги сильно поссорились. Зимой 2023 года Иванна и Роман обвенчались.