Девушка ответила еще на несколько вопросов о разводе, которые задали подписчики. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Иванна рассказала, что их с Романом Сасанчином официально разведут до конца года. Девушка опровергла слухи, что отношения завершились из-за измены, однако не раскрыла причины.

Причин много, но я не хочу это здесь освещать!,

– подчеркнула она.

Иванна также отметила, что после развода Сасанчин будет общаться с дочерью.

Коротко об отношениях Романа и Иванны