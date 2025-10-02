Как говорила Иванна, до конца года их должны официально развести. И поклонникам певца было интересно, кто стал инициатором, а Роман наконец ответил на этот вопрос, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.
К теме Николь Кидман развелась с мужем после 19 лет брака, – СМИ
Сначала бывшие влюбленные говорили, что не будут вдаваться в подробности их развода, ведь не хотят выносить все это на публику. Но на этот раз что-то изменилось. Роман выставил на странице в инстаграме специальное окошко для вопросов, куда все желающие могли поставить певцу свой вопрос. Кто-то из пользователей поинтересовался, что стало причиной развода.
Мужчина ответил, что это решение принадлежит Иванне. То есть девушка стала инициатором их разрыва.
Роман Сасанчин рассказал, кто стал инициатором развода / Скриншот из инстаграма
Кроме того, артист уже давно не виделся с дочкой, ведь Иванна с малышом находится в Польше. Роман очень сильно ждет встречи с ребенком.
Роман Сасанчин рассказал, видится ли с дочкой / Скриншот из инстаграма
А на вопрос "Как ты?", парень ответил довольно лаконично.
Радуюсь, что до сих пор живу и имею силы иногда улыбаться,
– добавил певец.
Ранее пара пережила серьезную потерю. Иванна в инстаграме делилась, что она узнала о беременности, но через несколько недель плод замер.
Что известно о браке Романа и Иванны Сасанчинов?
- Пара поженилась в декабре 2021 года. Через месяц после этого у Сасанчинов родился ребенок – дочь Элизабет. В 2023 году супруги обвенчались.
- Иванна часто рассказывала, что мечтает о втором ребенке, а также говорила, что Роман хочет еще одну дочь.
- В феврале этого года девушка призналась, что в их браке было немало кризисных ситуаций, однако впоследствии все наладилось.
- В сентябре этого года пара начала намекать на развод. Впоследствии Иванна таки подтвердила завершение их отношений. Она опровергла слухи об измене, но не раскрыла причин развода.