Как говорила Иванна, до конца года их должны официально развести. И поклонникам певца было интересно, кто стал инициатором, а Роман наконец ответил на этот вопрос, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

Сначала бывшие влюбленные говорили, что не будут вдаваться в подробности их развода, ведь не хотят выносить все это на публику. Но на этот раз что-то изменилось. Роман выставил на странице в инстаграме специальное окошко для вопросов, куда все желающие могли поставить певцу свой вопрос. Кто-то из пользователей поинтересовался, что стало причиной развода.

Мужчина ответил, что это решение принадлежит Иванне. То есть девушка стала инициатором их разрыва.

Роман Сасанчин рассказал, кто стал инициатором развода / Скриншот из инстаграма

Кроме того, артист уже давно не виделся с дочкой, ведь Иванна с малышом находится в Польше. Роман очень сильно ждет встречи с ребенком.

Роман Сасанчин рассказал, видится ли с дочкой / Скриншот из инстаграма

А на вопрос "Как ты?", парень ответил довольно лаконично.

Радуюсь, что до сих пор живу и имею силы иногда улыбаться,

– добавил певец.

Ранее пара пережила серьезную потерю. Иванна в инстаграме делилась, что она узнала о беременности, но через несколько недель плод замер.

Что известно о браке Романа и Иванны Сасанчинов?