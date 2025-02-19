Жена Романа Сасанчина откровенно рассказала о кризисах, которые были в браке с певцом. Она ответила на вопросы поклонников о личной жизни в в своем инстаграме, пишет 24 Канал.

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Иванна рассказала, что случаи, когда ей и Роману хотелось расстаться, действительно были. Но они не брали пауз, ведь это свидетельствовало бы о конце отношений.

Паузу не брали, потому что, по моему мнению, это признак конца отношений. Но был момент, когда мы пять дней не разговаривали и уже хотели расторгнуть наш брак,

– поделилась жена артиста.

Также Иванна Сасанчин заверила, что сейчас в ее браке с Романом все хорошо. По ее мнению, ключом к счастливым отношениям является желание обоих в паре работать над собой и отношениями.



Иванна Сасанчин об отношениях с мужем / Фото ТСН

Что известно о браке Романа Сасанчина

Победитель "Голоса страны-10" и блогерша поженились в декабре 2021 года. Впоследствии они впервые стали родителями: у пары родилась дочь Элизабет. В январе 2023 года Роман и Иванна также поженились в церкви. У пары есть разница в возрасте – Иванна старше любимого на 4 года.

Певец с женой думали о втором ребенке. Иванна призналась, что ее муж мечтает о еще одной дочери. В прошлом году Иванна Сасанчин призналась, что потеряла ребенка. Это произошло быстро и неожиданно.