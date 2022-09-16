Як повідомляють російські ЗМІ, міністерство юстиції росії внесло артиста Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземного агента", пише 24 канал.
Дивіться також Максим Галкін на концерті в Юрмалі потролив росіян: що артист сказав їм зі сцени
У росії вважають, що Україна фінансує Галкіна
Російський мін'юст стверджує, що Галкін буцімто веде політичну діяльність та отримує допомогу від іноземного джерела. У російському міністерстві юстиції заявили, що джерелом допомоги Галкіну начебто є Україна.
Слід зазначити, що від початку російської агресії Галкін підтримує Україну. Разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою він виїхав з росії, хоча російська співачка повернулася додому в серпні.
Галкін неодноразово публічно висловлювався проти війни. На початку вересня прессекретар путіна дмітрій пєсков сказав, що Галкін робив "дуже погані заяви" і що "йому очевидно з нами не по дорозі".
Мінкульт видалив Галкіна з "чорного списку"
У червні 2022 року ім'я Галкіна видалили з "чорного списку" українського Мінкульту. Туди він потрапив у листопаді 2021 року, оскільки загрожував нацбезпеці України.
Через критичні висловлювання проти війни російська фсб скасувала всі концерти Галкіна. Також артисту заборонили з'являтися в рекламах. Галкін заявляв, що вирушить у тур Ізраїлем, а зароблені гроші начебто передаватиме Україні.
Окрім того, він критикував російських пропагандистів.
Зауважимо, що Галкін близько із 7 років жив в Одесі. Там народилися його родичі – мама, бабуся, дідусь та прадідусь.
Також не слід забувати, що в росії так званими "іноземними агентами" вважають чи не всі опозиційні медіа. Зокрема, "Дождь", "Медуза" та інші.