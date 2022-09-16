Як повідомляють російські ЗМІ, міністерство юстиції росії внесло артиста Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземного агента", пише 24 канал.

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У росії вважають, що Україна фінансує Галкіна

Російський мін'юст стверджує, що Галкін буцімто веде політичну діяльність та отримує допомогу від іноземного джерела. У російському міністерстві юстиції заявили, що джерелом допомоги Галкіну начебто є Україна.

Слід зазначити, що від початку російської агресії Галкін підтримує Україну. Разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою він виїхав з росії, хоча російська співачка повернулася додому в серпні.

Галкін неодноразово публічно висловлювався проти війни. На початку вересня прессекретар путіна дмітрій пєсков сказав, що Галкін робив "дуже погані заяви" і що "йому очевидно з нами не по дорозі".

Мінкульт видалив Галкіна з "чорного списку"

У червні 2022 року ім'я Галкіна видалили з "чорного списку" українського Мінкульту. Туди він потрапив у листопаді 2021 року, оскільки загрожував нацбезпеці України.

Через критичні висловлювання проти війни російська фсб скасувала всі концерти Галкіна. Також артисту заборонили з'являтися в рекламах. Галкін заявляв, що вирушить у тур Ізраїлем, а зароблені гроші начебто передаватиме Україні.

Окрім того, він критикував російських пропагандистів.

Зауважимо, що Галкін близько із 7 років жив в Одесі. Там народилися його родичі – мама, бабуся, дідусь та прадідусь.

Також не слід забувати, що в росії так званими "іноземними агентами" вважають чи не всі опозиційні медіа. Зокрема, "Дождь", "Медуза" та інші.