Alina Pash стала популярною у 2018 році, коли випустила сингл Bitanga. Згодом вона потрапляла на перші шпальти медіа після низки скандалів. Show 24 пригадав усі гучні інциденти з артисткою.

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Фото з триколором та поїздка в Москву

Alina Pash у 2019 році виступила на параді до Дня Незалежності України. Тоді українці обурилися з цього приводу, адже знайшли на сторінці артистки фото в куртці, що нагадує кольори російського прапора. Коли під цими кадрами робили зауваження з приводу того, що Росія – агресор, Аліна відповідала: "А я і свого научаюсь, і чужого не цураюсь. А х*лє?".

У 2017 році Alina Pash опублікувала фото з Москви – вона позувала на Червоній площі у футболці з написом Kyiv. Згодом артистка пояснювала, що це був своєрідний протест. Адже її обурювало, коли назву столиці писали неправильно.

Гастролі в Росії та співпраця з росіянами

На початку своєї кар'єри Аліна Паш була учасницею гурту Delicious Ladies. Колектив упродовж 2013 – 2014 років продовжував гастролювати Росією попри Революцію Гідності.

Співачка запевняла, що вже від початку створення сольного проєкту вона не виступала в Росії. Водночас вона планувала приїхати на російські фестивалі вже як Alina Pash у 2018 році. Через розголос вона скасувала поїздку.

У 2020 році Alina Pash записала кавер на пісню російського виконавця Богдана Титомира "Делай как я". Та до 24 лютого 2024 року періодично співпрацювала з росіянами, через що розкаювалась вже під час повномасштабної війни.

Масштабний скандал через поїздку до Криму та підроблену довідку

У 2022 році Alina Pash взяла участь у Нацвідборі на Євробачення. Вже тоді у мережі почали нагадувати, що співачка їздила у Москву, а також виступала в окупованому Криму нібито на весіллі українки. В інтерв'ю Каті Осадчій 2019 року артистка чітко не відповіла, як саме перетинала кордон та чи порушила закон України.

Alina Pash про критику та поїздку в Крим: відео

У Суспільному тоді заявили, що це інтерв'ю не містить достатньо доказів того, що Аліна порушила правила перетину кордону; а співачка начебто довела організаторам, що їздила в Крим через адмінкордон у Херсонській області.

Зауважимо, після скандального Нацвідбору за участі MARUV визначили чіткі правила: учасник, який виступав у Криму чи Росії після окупації та початку російсько-української війни, не має права брати участь у Національному відборі та представляти Україну на Євробаченні.

Alina Pash перемогла на Національному відборі. Та скандал не стих, а розгорівся з новою силою. Активіст і волонтер Сергій Стерненко повідомив, що має серйозні підстави стверджувати, що довідка співачки про законний перетин кордону – підроблена. Він наголошував, що Alina Pash відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта і користувалась російськими авіалініями.



Фейкова довідка Аліни Паш / Фото з соцмереж Сергія Стерненка

Після спростувань з боку Alina Pash речник Держприкордонслужби повідомив, що Alina Pash не могла отримати довідки про поїздки до Криму. Документу, на який вона посилалась, не існує. Таким чином співачку офіційно дискваліфікували.

Alina Pash по-різному коментувала цей скандал: то скаржилась на розмиту пам'ять, то на Ірину Білик, яка тоді теж виступала у Криму. Зрештою вона визнала, що "була безвідповідальною" та не цікавилась нюансами поїздки. Таким чином історія з підробленою довідкою стала публічним обманом українців.

Поїздка в Угорщину та виступ на одній сцені з росіянами

На початку повномасштабного вторгнення Alina Pash повернулась у соцмережі, зверталась до росіян та підтримувала українських воїнів. Але вже влітку знову влипла у скандал, погодившись на виступ на угорському фестивалі в Sziget, де були й російські артисти. Гурт Kalush Orchestra тоді відмовився виходити на одну сцену з росіянами.

Співачка казала, що її мета – щоб почули українців. На виступі вона розрізала портрет Орбана, який тисне руку Путіну.

Alina Pash у травні цього року натякнула, що починає новий шлях та переїжджає з Києва. Схоже, зараз співачка живе у Сполучених Штатах Америки. Вона пише дописи англійською та більше не згадує про російсько-українську війну.