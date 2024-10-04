Соловій прокоментувала допис Жадана у його твіттері (X). Письменник вирішив відповісти колишній коханій.

Не пропустіть Через 4 місяці після мобілізації: Сергій Жадан сказав, де служить і чим займається

У твіттері Сергій Жадан опублікував заголовок новини, яка розміщена на одному з російських сайтів. Звучить він так: "Пропавший Сергей Жадан вернулся домой после трудового рабства".

А у вас що нового?,

– підписав публікацію військовослужбовець.

Під дописом відбувся невеличкий діалог між Соловій та Жаданом.

"Пахне новим віршем", – прокоментувала Христина Соловій.

"Світ давно не змінюється, ніжна моя", – відповів їй Сергій Жадан.

Що відомо про стосунки Жадана та Соловій