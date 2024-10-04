Соловій прокоментувала допис Жадана у його твіттері (X). Письменник вирішив відповісти колишній коханій.
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У твіттері Сергій Жадан опублікував заголовок новини, яка розміщена на одному з російських сайтів. Звучить він так: "Пропавший Сергей Жадан вернулся домой после трудового рабства".
А у вас що нового?,
– підписав публікацію військовослужбовець.
Під дописом відбувся невеличкий діалог між Соловій та Жаданом.
"Пахне новим віршем", – прокоментувала Христина Соловій.
"Світ давно не змінюється, ніжна моя", – відповів їй Сергій Жадан.
Що відомо про стосунки Жадана та Соловій
- Нагадаємо, що чутки про стосунки Жадана та Соловій були вже давно. Однак вперше Христина про них розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній у березні цього року. Сергій покликав дівчину до себе на інтерв'ю, потім навіть пропонував записати спільну пісню. Так, розпочалося романтичне спілкування між артистами.
- Згодом співачка запросила Сергія знятися у її кліпі "Юність". За словами Соловій, тоді їхній роман був у розпалі. Вона просила подавати це як творчий тандем, адже і чоловік, і жінка перебували у стосунках.
- Христина Соловій зізналася, що закохалася в іншого чоловіка, тому вирішила розійтися з письменником.