Військовий навіть розсекретив свою нову посаду. Про це він написав у фейсбуці та показав нове фото у формі.

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Так, Жадан поділився, що за час перебування на фронті вони з побратимами "облаштовували позиції бригади, набили купу ґуль на польових дорогах довкруг Липців", а два останні тижні Сергій служить штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва

Роботи багато, але робота цікава і корисна для бригади – комунікації всередині підрозділу і назовні, робота з особовим складом, наше чудове "Радіо Хартія", яке стрімко набирає обертів, підтримка медичної та патронатної служб, фандрайзинг та багато іншого,

– зазначив виконавець.

Що відомо про службу Сергія Жадана