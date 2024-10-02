Військовий навіть розсекретив свою нову посаду. Про це він написав у фейсбуці та показав нове фото у формі.
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Так, Жадан поділився, що за час перебування на фронті вони з побратимами "облаштовували позиції бригади, набили купу ґуль на польових дорогах довкруг Липців", а два останні тижні Сергій служить штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва
Роботи багато, але робота цікава і корисна для бригади – комунікації всередині підрозділу і назовні, робота з особовим складом, наше чудове "Радіо Хартія", яке стрімко набирає обертів, підтримка медичної та патронатної служб, фандрайзинг та багато іншого,
– зазначив виконавець.
Що відомо про службу Сергія Жадана
- У червні 2024 року музикант вступив до 13-ї бригади Національної гвардії України, відомої як "Хартія", разом з учасниками свого гурту "Жадан і Собаки". Протягом місяця група успішно пройшла комплексну програму базової військової підготовки, отримавши офіційні шеврони бригади. Жадан публічно заявив, що не отримував жодних особливих привілеїв під час навчання.
- 24 липня артист оголосив про запуск радіо "Хартія", спільної ініціативи з 13-ю бригадою Національної гвардії, через яке він веде ефіри.