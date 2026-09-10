Звезда сериала "Супермамы" Анастасия Арбузова впервые показала своего возлюбленного и объявила о помолвке

Украинская блогерша и участница шоу "Супермама" Анастасия Арбузова объявила о помолвке со своим возлюбленным.

В инстаграме она опубликовала серию романтических фото с избранником и впервые рассказала о своих отношениях. Как оказалось, она скрывала своего возлюбленного от публики около восьми месяцев.

Жених Анастасии зовут Сергей. Он – предприниматель и производитель джина, а также основатель "Файной Гуральни".

Арбузова показала совместные фото с возлюбленным, большим букетом голубых гортензий и розовых роз, а также обручальным кольцом.

Говорят, от джина до любви – один шаг. В нашем случае – еще и до моего "Так". Принимаем поздравления,

– написала блогерша.

Анастасия Арбузова объявила о помолвке с возлюбленным / Фото из инстаграма блогерши

Она также рассказала, что их знакомство было случайным. По словам Анастасии, сначала оба не хотели идти на встречу, но уже на следующий день Сергей переехал к ней.

Анастасия Арбузова рассказала историю знакомства с женихом / Скриншот из Instagram-сторис

Накануне о помолвке со своим возлюбленным также объявила другая известная блогерша Вика Бакалова.