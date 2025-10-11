Анастасия Короткая в течение двух лет была ведущей тревел-шоу "Орел и решка". Она призналась, почему считает этот период одним из худших в жизни.

В интервью Маше Ефросининой Анастасия Короткая вспомнила свой опыт работы в "Орле и решке", передает Show 24. Тогда актриса была соведущей своего мужа, Андрея Беднякова.

К слову Актриса Настя Короткая впервые назвала причину развода с Андреем Бедняковым

Во всех наших достижениях я была в полудепрессии. Моя реализация не приносила мне удовольствия, потому что я не верила вообще, что это моя реализация. "Орел и решка" – это худшие годы моей жизни,

– призналась Анастасия Короткая.

Актриса поделилась, что постоянно слышала в свою сторону критику. А каждая ее попытка делать лучше была еще более неудачной. По словам Короткой, в то время она была неуверенной в себе.

"Помню это как слизь, грязь. Я чувствовала себя просто никем. За кадром было очень много критики и от тех, кто создает "Орел и решку", и от зрителей. Говорили, что я ненастоящая. Мать вашу, да что вам надо?! Я пыталась быть настоящей, а получалось еще больше не по-настоящему. И это постоянное давление. У меня было по 20 дублей", – вспомнила Анастасия Короткая.

Актриса добавила, что критику получала и от телезрителей – от первого до последнего выпуска. Ей делали замечания как по языку, так по внешности.

Интервью с Анастасией Короткой: смотрите видео онлайн

