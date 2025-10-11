В интервью Маше Ефросининой Анастасия Короткая вспомнила свой опыт работы в "Орле и решке", передает Show 24. Тогда актриса была соведущей своего мужа, Андрея Беднякова.
Во всех наших достижениях я была в полудепрессии. Моя реализация не приносила мне удовольствия, потому что я не верила вообще, что это моя реализация. "Орел и решка" – это худшие годы моей жизни,
– призналась Анастасия Короткая.
Актриса поделилась, что постоянно слышала в свою сторону критику. А каждая ее попытка делать лучше была еще более неудачной. По словам Короткой, в то время она была неуверенной в себе.
"Помню это как слизь, грязь. Я чувствовала себя просто никем. За кадром было очень много критики и от тех, кто создает "Орел и решку", и от зрителей. Говорили, что я ненастоящая. Мать вашу, да что вам надо?! Я пыталась быть настоящей, а получалось еще больше не по-настоящему. И это постоянное давление. У меня было по 20 дублей", – вспомнила Анастасия Короткая.
Актриса добавила, что критику получала и от телезрителей – от первого до последнего выпуска. Ей делали замечания как по языку, так по внешности.
Какой проект был любимым у Насти Короткой?
- Актриса призналась, что за время ее медийной карьеры были и любимые проекты. Среди них – шоу "Большая разница".
- "Каждый выпуск ты делаешь что-то новое. Ты познаешь себя по-новому как актрису. Это было очень интересно", – вспоминала Короткая.
- Правда, на этом проекте командам приходилось конкурировать. Но и это помогало актерам развиваться.