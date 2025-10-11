В інтерв'ю Маші Єфросиніній Анастасія Коротка пригадала свій досвід роботи в "Орлі й решці", передає Show 24. Тоді акторка була співведучою свого чоловіка, Андрія Бєднякова.

У всіх наших досягненнях я була в напівдепресії. Моя реалізація не приносила мені задоволення, бо я не вірила взагалі, що це моя реалізація. "Орел і решка" – це найгірші роки мого життя,

– зізналася Анастасія Коротка.

Акторка поділилась, що постійно чула у свій бік критику. А кожна її спроба робити краще була ще невдалішою. За словами Короткої, на той час вона була невпевненою у собі.

"Пам'ятаю це як слиз, бруд. Я відчувала себе просто ніким. За кадром було дуже багато критики й від тих, хто створює "Орел і решку", і від глядачів. Казали, що я несправжня. Матір вашу, та що вам треба?! Я намагалася бути справжньою, а виходило ще більше не по-справжньому. І це постійний тиск. У мене було по 20 дублів", – пригадала Анастасія Коротка.

Акторка додала, що критику отримувала і від телеглядачів – від першого до останнього випуску. Їй робили зауваження як щодо мови, так щодо зовнішності.

Інтерв'ю з Анастасією Короткою: дивіться відео онлайн

