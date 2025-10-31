Я не нарушаю закон, – Приходько в очередной раз вступилась за русский язык

Анастасия Приходько пришла на интервью к Наталье Влащенко – обе общались на русском языке. Во время разговора певица вспомнила 10 статью Конституции Украины и заявила, что не нарушает закон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Власть vs Влащенко". Приходько в очередной раз стала на защиту русского языка.

Не пропустите "Еще одна Каменских": Анастасию Приходько раскритиковали за сообщение на русском языке

Я говорю так: я нахожусь в рамках закона. Я не нарушаю закон. Если это разрешено – значит я это могу делать. Что здесь плохого? Мне кажется, что такие, как Мандзюк (блогер Елена Мандзюк – 24 Канал), и те, кто вместе с ней, – это люди, которые ведут нашу страну к гражданской войне,

– заявила Анастасия Приходько.

Для справки! 10 статья Конституции Украины определяет, что государственным языком в Украине является украинский, но одновременно гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Певица считает, что фраза "почему не государственным?" появилась в июле 2022 года, когда "было очень много ботов под сообщениями публичных людей, которые говорили на русском". По словам певицы, на это никто не обратил внимания.

Кто влил, зачем это было нужно – мы разбираться не будем. Но это произошло внезапно, резко. И теперь каждый маленький человек решил, что он – вершитель судьбы того или иного человека. Мне не нравится история, когда меня пытаются изменить, сломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне это нужно доказывать и для чего,

– сказала она.

Приходько также призналась, что ее дети общаются на русском языке.

Для меня и Харьков, и Львов – это все моя страна. И я всегда говорю: все, кто имеет паспорт гражданина Украины, для меня украинцы. Я не буду делить на русскоязычных, на украиноязычных. Мы все – одна большая страна,

– отметила Приходько.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

Другие заявления Анастасии Приходько на тему языка