Я не порушую закон, – Приходько вкотре заступилась за російську мову

Анастасія Приходько прийшла на інтерв'ю до Наталії Влащенко – обидві спілкувалися російською мовою. Під час розмови співачка згадала 10 статтю Конституції України й заявила, що не порушує закон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Власть vs Влащенко". Приходько вкотре стала на захист російської мови.

Я кажу так: я перебуваю в рамках закону. Я не порушую закон. Якщо це дозволено – значить я це можу робити. Що тут поганого? Мені здається, що такі, як Мандзюк (блогерка Олена Мандзюк – 24 Канал), і ті, хто разом із нею, – це люди, які ведуть нашу країну до громадянської війни,

– заявила Анастасія Приходько.

Для довідки! 10 стаття Конституції України визначає, що державною мовою в Україні є українська, але водночас гарантує "вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".

Співачка вважає, що фраза "чому не державною?" з'явилась у липні 2022 року, коли "було дуже багато ботів під дописами публічних людей, які говорили російською". За словами співачки, на це ніхто не звернув уваги.

Хто влив, навіщо це було потрібно – ми розбиратися не будемо. Але це відбулось раптово, різко. І тепер кожна маленька людина вирішила, що вона – вершитель долі тієї чи іншої людини. Мені не подобається історія, коли мене намагаються змінити, зламати, заставити щось робити. Я не розумію, кому мені це потрібно доводити й для чого,

– сказала вона.

Приходько також зізналась, що її діти спілкуються російською мовою.

Для мене і Харків, і Львів – це все моя країна. І я завжди кажу: всі, хто має паспорт громадянина України, для мене українці. Я не буду ділити на російськомовних, на україномовних. Ми всі – одна велика країна,

– зазначила Приходько.

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

Інші заяви Анастасії Приходько на тему мови