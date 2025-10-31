Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Власть vs Влащенко". Приходько вкотре стала на захист російської мови.
Не пропустіть "Ще одна Каменських": Анастасію Приходько розкритикували через допис російською мовою
Я кажу так: я перебуваю в рамках закону. Я не порушую закон. Якщо це дозволено – значить я це можу робити. Що тут поганого? Мені здається, що такі, як Мандзюк (блогерка Олена Мандзюк – 24 Канал), і ті, хто разом із нею, – це люди, які ведуть нашу країну до громадянської війни,
– заявила Анастасія Приходько.
Для довідки! 10 стаття Конституції України визначає, що державною мовою в Україні є українська, але водночас гарантує "вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".
Співачка вважає, що фраза "чому не державною?" з'явилась у липні 2022 року, коли "було дуже багато ботів під дописами публічних людей, які говорили російською". За словами співачки, на це ніхто не звернув уваги.
Хто влив, навіщо це було потрібно – ми розбиратися не будемо. Але це відбулось раптово, різко. І тепер кожна маленька людина вирішила, що вона – вершитель долі тієї чи іншої людини. Мені не подобається історія, коли мене намагаються змінити, зламати, заставити щось робити. Я не розумію, кому мені це потрібно доводити й для чого,
– сказала вона.
Приходько також зізналась, що її діти спілкуються російською мовою.
Для мене і Харків, і Львів – це все моя країна. І я завжди кажу: всі, хто має паспорт громадянина України, для мене українці. Я не буду ділити на російськомовних, на україномовних. Ми всі – одна велика країна,
– зазначила Приходько.
Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн
Інші заяви Анастасії Приходько на тему мови
Нагадаємо, торік Анастасія Приходько стала на захист російськомовних, але водночас сказала: "Зараз дуже багато людей спирається на статтю Конституції номер 10, якщо я не помиляюся, там російська мова зараз захищена Конституцією України. Мені б дуже хотілося, щоб цей пункт виправили, може б тоді менше людей спиралися на Конституцію України. На жаль, зараз таке є".
Згодом співачка заявила, що до 2014 року всім було байдуже на тему мови й країна була єдиною. Також Приходько повторила пропагандистський наратив про те, що російськомовних українців цькують.
Улітку, коли розгорівся скандал навколо концерту Вєрки Сердючки у Києві, де вона співала російською, Анастасія повідомила, що повертає свій російськомовний репертуар.