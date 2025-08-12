9 августа в Варшаве состоялся резонансный концерт белорусского рэпера Макса Коржа, который посетило значительное количество украинцев. Событие и якобы антивоенные заявления артиста вызвали активную реакцию, в том числе и от шоумена Анатолия Анатолича.

Он записал видео, где рассказал, что думает по этому поводу. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Анатолия Анатолича.

Многие украинцы раскритиковали тех, кто пошел на выступление исполнителя, поющего на русском, а также и самого Коржа. В то же время его сторонники, и даже люди, которые не являются фанатами, пытаются его оправдать: мол, он поддерживает Украину и выступает против войны. Во время концерта в Варшаве певец вместе с залом скандировал: "Остановите войну".

Анатолий Анатолич поставил под сомнение искренность этих призывов.

К кому обращается Макс Корж, как вы думаете? Может к Бараку Обаме, может к Саддаму Хусейну, может это он про войну с Палестиной, может к Нетаньяху, может, я не знаю, к Джо Байдену обращается? К кому он обращается? Может к Владимиру Зеленскому он обращается: "остановите войну"? К кому он, бл*ха, обращается?,

– эмоционально отметил телеведущий.

Он возмутился, что певцу "не хватает яиц, чтобы назвать виновников этой войны".

Если спросить россиян на улице, хотят ли они остановить войну, они все скажут: "Да, мы хотим остановить войну, но для этого нам надо убивать украинцев". То есть они все против войны, как Макс Корж, но для этого надо убивать нас,

– добавил Анатолий Анатолич.

Заметим, накануне наша редакция писала подробный материал о том, как концерт Макса Коржа в Варшаве превратился в очередной скандал.