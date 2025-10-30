Соблазнял через помощницу: актриса раскрыла "схемы" Билоуса, которого обвиняют в насилии

Актриса Молодого театра Алена Якименко рассказала о своем опыте общения с режиссером Андреем Белоусом, которого обвиняют в сексуальном насилии к студенткам.

Как призналась 26-летняя девушка, режиссер хотел, чтобы она была его любовницей. Алена раскрыла его "схемы соблазнения". Она также вспомнила, как познакомилась с Билоусом и объяснила, почему девушки много лет молчали о его домогательствах и изнасилованиях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко, которой Якименко дала интервью.

Интересно Держались за руки: Григорий Бакланов "засветился" на публике с загадочной девушкой

Алена познакомилась с режиссером во время поступления в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Это было еще в 2016 году. Режиссер тогда входил в состав приемной комиссии.

Билоус очень хотел, чтобы Якименко пошла к нему на курс, однако девушка отказалась. Тогда с ней связалась помощница Андрея Федоровича, которая убеждала студентку изменить свой выбор.

У нас разрослось общение, и она намекала на какие-то сексуальные темы. Типа она в меня влюблена. У него была такая схема: если не он соблазнял, то это происходило через помощницу, для того, чтобы потом помощница приводила девушек к нему,

– рассказала актриса.

Впоследствии Билоус обманом пригласил к себе в кабинет Алену, когда ей было 17 лет.

Подошел ко мне и начал гладить за плечи, потянул за волосы. Меня трясло. Потом он наклонился, сел передо мной на колени и попытался меня поцеловать. Я отказала. Он сказал: "Я не верю твоему "нет". Оно неуверенное". Я сказала, если он продолжит, то закричу,

– вспомнила Якименко.

Тогда Белоус похвалил студентку за реакцию, якобы именно этого от нее и ожидал.

Девушка призналась, что на протяжении многих лет переписывалась с режиссером. В 2021 году она начала работать в Молодом театре, директором которого был Билоус.

Однажды режиссер вел себя с Аленой неуместно, пытаясь прикоснуться к интимным местам, а когда она отказалась – обиделся. После того случая у Якименко стало меньше главных ролей в театре.

У него была власть абсолютная над всеми. Во всех цехах были его актеры, его люди, его ученики. Это такое кольцо, где все абсолютно с его идеологией и если ты делишься с ними, что что-то не так, то они отвечают, что ты не права, а Андрей Федорович знает лучше,

– объяснила актриса.

Алена отметила, что девушки были запуганы, поэтому почти никому ничего не рассказывали об общении с Билоусом. Они чувствовали себя виноватыми, потому что переписывались с Андреем Федоровичем.

Это такая вещь, о которой не учат в школе. У нас нет сексуального образования нормального. Когда нам пишет взрослый мужчина, то мы не знаем, что это ненормально. Мы думаем, что мы особенные. Создается определенное моральное давление потому, что человек очень хороший психолог,

– сказала актриса.

По ее словам, Билоус еще с первого курса "прощупывал" девушек: узнавал, какие у них родители, есть ли отношения, какие парни нравятся и тому подобное.

Он знал, что у меня есть парень. Четыре с половиной года мы встречались. Все это время он (Белоус – 24 Канал) мне писал, говорил, что парень не удовлетворяет так, как он бы мог это сделать, хотел со мной быть, чтобы я стала его любовницей,

– рассказала Алена.

К теме После ареста режиссера: жена Билоуса заявила, что его хотят уничтожить без судов и доказательств

В то же время после начала полномасштабного вторжения девушка начала все жестко "пресекать", поэтому они с режиссером почти не общались.

Интервью с Аленой Якименко: смотрите видео онлайн

Добавим, что накануне в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора сообщили о том, что Андрей Билоус совершал систематическое сексуальное насилие в отношении студенток с 2017 года. Ему объявили подозрение в изнасиловании и взяли под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Обращалась ли Алена Якименко в полицию из-за Билоуса?