Зваблював через помічницю: акторка розкрила "схеми" Білоуса, якого звинувачують в насильстві

Акторка Молодого театру Альона Якименко розповіла про свій досвід спілкування з режисером Андрієм Білоусом, якого звинувачують у сексуальному насильстві до студенток.

Як зізналася 26-річна дівчина, режисер хотів, аби вона була його коханкою. Альона розкрила його "схеми зваблювання". Вона також пригадала, як познайомилася з Білоусом і пояснила, чому дівчата багато років мовчали про його домагання та зґвалтування. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко, якій Якименко дала інтерв'ю.

Альона познайомилася з режисером під час вступу до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Це було ще у 2016 році. Режисер тоді входив до складу приймальної комісії.

Білоус дуже хотів, щоб Якименко пішла до нього на курс, проте дівчина відмовилася. Тоді з нею зв'язалася помічниця Андрія Федоровича, яка переконувала студентку змінити свій вибір.

У нас розрослося спілкування, і вона натякала на якісь сексуальні теми. Типу вона в мене закохана. У нього була така схема: якщо не він зваблював, то це відбувалося через помічницю, для того, щоб потім помічниця приводила дівчат до нього,

– розповіла акторка.

Згодом Білоус обманом запросив до себе в кабінет Альону, коли їй було 17 років.

Підійшов до мене і почав гладити за плечі, потягнув за волосся. Мене трусило. Потім він нахилився, сів перед мною навколішки й спробував мене поцілувати. Я відмовила. Він сказав: "Я не вірю твоєму "ні". Воно невпевнене". Я сказала, якщо він продовжить, то закричу,

– пригадала Якименко.

Тоді Білоус похвалив студентку за реакцію і нібито саме цього від неї й очікував.

Дівчина зізналася, що впродовж багатьох років переписувалася з режисером. У 2021 році вона почала працювати в Молодому театрі, директором якого був Білоус.

Одного разу режисер поводився з Альоною недоречно, намагаючись доторкнутись до інтимних місць, а коли вона відмовилась – образився. Після того випадку в Якименко стало менше головних ролей в театрі.

В нього була влада абсолютна над усіма. В усіх цехах були його актори, його люди, його учні. Це таке кільце, де всі абсолютно з його ідеологією і якщо ти ділишся з ними, що щось не так, то вони відповідають, що ти не права, а Андрій Федорович знає краще,

– пояснила акторка.

Альона наголосила, що дівчата були залякані, тому майже нікому нічого не розповідали про спілкування з Білоусом. Вони відчували себе винними, бо переписувалися з Андрієм Федоровичем.

Це така річ, про яку не вчать в школі. У нас немає сексуальної освіти нормальної. Коли нам пише дорослий чоловік, то ми не знаємо, що це ненормально. Ми думаємо, що ми особливі. Створюється певний моральний тиск тому, що людина дуже гарний психолог,

– сказала акторка.

За її словами, Білоус ще з першого курсу "прощупував" дівчат: дізнавався, які в них батьки, чи є стосунки, які хлопці подобаються тощо.

Він знав, що у мене є хлопець. Чотири з половиною роки ми зустрічались. Весь цей час він (Білоус – 24 Канал) мені писав, казав, що хлопець не задовольняє так, як він би міг це зробити, хотів зі мною бути, щоб я стала його коханкою,

– розповіла Альона.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення дівчина почала все жорстко "присікати", тому вони з режисером майже не спілкувалися.

Інтерв'ю з Альоною Якименко: дивіться відео онлайн

Додамо, що напередодні в телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора повідомили про те, що Андрій Білоус здійснював систематичне сексуальне насильство щодо студенток із 2017 року. Йому оголосили підозру у зґвалтуванні та взяли під варту. Досудове розслідування триває.

